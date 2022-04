BTS retorna ao Brasil em 2023, afirma publicitário

Após dois anos desde a última vez que o grupo de K-pop BTS veio ao Brasil, o publicitário Matheus Izzo revelou através do Twitter que a banda estará de volta ao País em 2023. Izzo é conhecido por anunciar com antecedência artistas que farão shows no Brasil, tendo acertado a realização da turnê de Justin Bieber ainda este ano.

O publicitário anunciou o show antecipadamente com o intuito de ajudar os fãs do BTS a se preparem financeiramente para assistirem as apresentações. Ele ainda declarou que o anúncio oficial e o início das vendas deve demorar a sair.

Show no início de 2023.



Anúncio e vendas vão demorar um pouquinho, mas já vale começar a economizar uma graninha.



Essas são as infos que eu tenho de momento. Qualquer update venho aqui. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine April 13, 2022

Essa será a quinta vez que o grupo coreano pisa em solo brasileiro. Em maio de 2019, a banda trouxe a turnê "Love Yourself: Speak Yourself", realizando duas apresentações com ingressos esgotados no Allianz Parque, em São Paulo.



Recentemente, o grupo estreou nos cinemas com a exibição do show “Permission To Dance On Stage - Seul”, a primeira apresentação da banda após 2 anos de pandemia, realizada em Seoul, na Coreia do Sul. O título do espetácula vem da música "Permission To Dance", um dos lançamentos mais recentes do BTS, que acumula 470 milhões de visualizações.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags