Twitter confirma que recebeu oferta de aquisição de Elon Musk

O Twitter confirmou que recebeu uma oferta de compra não solicitada de Elon Musk, o bilionário fundador e CEO da Tesla, no valor de US$ 54,20 por ação. "O conselho de diretores do Twitter vai examinar a proposta cuidadosamente para determinar a forma de agir que ele acredita melhor atender aos interesse da companhia e de todos os acionistas do Twitter", disse a operadora de rede social.

Musk, que recentemente comprou uma fatia de 9% no Twitter, revelou em comunicado nesta quinta-feira, 14, que ofereceu comprar o restante da empresa, descrevendo a proposta como "sua melhor e última oferta"

Às 9h23 (de Brasília), a ação do Twitter saltava 6% nos negócios do pré-mercado em Nova York.

