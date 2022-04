"Tira O Título Army": Fãs do BTS incentivam jovens a tirarem título de eleitor

O movimento ocorreu em meio a um cenário de menor nível de participação de adolescentes no processo eleitoral dos últimos 30 anos, segundo estatísticas do TSE

“O voto é seu, mas o futuro é nosso”. Essa foi apenas uma das frases projetadas em edifícios de sete capitais brasileiras pela iniciativa “Army Help The Planet” (AHTP), realizada por fãs do grupo de K-pop BTS. Intitulada “Tira O Título Army”, a campanha busca incentivar os admiradores brasileiros do conjunto sul-coreano que tenham 16 anos ou completem essa idade até outubro a tirarem o título de eleitor para as eleições deste ano antes que o prazo de 4 de maio se encerre.

As imagens foram projetadas em prédios de Belém (PA), Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP). Além da frase que iniciou esta matéria, o movimento levou trechos de canções do BTS, como “O amanhã continuará vindo e somos jovens demais para desistir”, da faixa “Tomorrow”, e “Se o que você vê no jornal não é nada para você, você não é normal”, de “Am I Wrong”.

E ai, Army! Já tirou o seu título?

Segue as fotos pic.twitter.com/BqBRnahlTq

A ação visou principalmente alertar a população jovem para a importância de se tirar o título de eleitor e, assim, conseguir votar nas eleições de 2022. No Brasil, o voto é obrigatório apenas para pessoas com idade mínima de 18 anos, mas a partir de 16 já é possível exercer esse direito. O enunciado “Faz 16 até 2/10? Tira o título” exemplifica o objetivo da campanha.

O movimento do AHTP ocorreu em meio a um cenário de menor nível de participação de adolescentes no processo eleitoral dos últimos 30 anos, segundo estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Até janeiro de 2022, foram emitidos pouco mais de 730 mil títulos para jovens de 15 a 17 anos, faixa etária em que o voto é facultativo. Na última eleição presidencial, cerca de 1,4 milhão de jovens tinham o título, menor índice para eleições gerais desde 1992.

O “Tira O Título Army” se juntou a outras iniciativas de incentivo ao processo de realização do título de eleitor que têm ocorrido nas redes sociais e divulgada por influenciadores e artistas como Anitta e Whindersson Nunes. Essas ações, aparentemente, têm dado resultado: segundo o TSE, o alistamento feito pela Justiça Eleitoral em março teve um crescimento de 45,63% quando comparado a fevereiro.

Essa não é a primeira vez em que o projeto Army Help The Planet realiza uma ação nesse sentido. Em 12 de março, por exemplo, os responsáveis pelo AHTP distribuíram mais de 4.500 "carteirinhas da fã-base" no modelo do título de eleitor. A iniciativa ocorreu durante a transmissão de um show do BTS em cinemas brasileiros.

O AHTP, por sinal, também é conhecido por promover iniciativas a favor de causas socioambientais. Em 2020, mobilizou mais de 1900 pessoas para o financiamento de custos de logística no combate aos incêndios das áreas atingidas no Pantanal. Outro exemplo foi a campanha para financiar suprimentos médicos e itens a pacientes internados por Covid-19 em Manaus em janeiro de 2021.



