K-pop: sem informações do alistamento, BTS anuncia comeback para junho

O grupo de k-pop BTS anunciou que lançará um novo álbum no dia 10 de junho deste ano; o nome do disco ainda não foi divulgado

Depois de mais de um ano do último álbum, BTS anuncia novo disco para o dia 10 de junho. As informações foram divulgadas durante o show presencial do grupo de k-pop em Las Vegas no sábado, 16 de abril.

O vídeo que também teve transmissão on-line percorre todos os anos de carreira do BTS, desde sua estreia no mercado sul-coreano com “No More Dream” até a mais recente música “Permission To Dance”.

Ainda sem nome oficial, o conceito do novo álbum deve retornar a uma temática recorrente para o grupo, que é “We Are Bulletproof” (“somos à prova de bala”, em tradução livre para o português).

O BTS costuma fazer comemorações e lançamentos em junho, mês em que debutaram em 2013. O disco será lançado no dia em que o primeiro videoclipe do grupo, "No More Dream", estreou na indústria.

Apesar das novas músicas, o BTS ainda segue com a incerteza sobre o alistamento militar, que deve acontecer até o fim de 2022 caso não haja mudanças na lei sul-coreana.

Os sete integrantes podem cumprir seus 18 meses no exército juntos para, depois, retornarem às atividades musicais. Entretanto, não há posicionamento oficial do Parlamento da Coreia do Sul.

Também há rumores de que o grupo de k-pop faça shows no Brasil em 2023, mas a turnê não foi confirmada oficialmente pela Hybe.

