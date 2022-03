K-pop: Show do BTS é a segunda maior bilheteria dos cinemas no Brasil

Show do BTS "Permission To Dance On Stage - Seul" foi a segunda maior bilheteria dos cinemas brasileiros no fim de semana

O grupo de k-pop BTS arrecadou US$32,6 milhões nos cinemas com a exibição do show “Permission To Dance On Stage - Seul” no sábado, 12 de março, de acordo com a distribuidora Trafalgar Releasing.

No Brasil, as sessões reuniram 73,9 mil pessoas e garantiram R$3,12 milhões em ingressos vendidos. Tornou-se, assim, o segundo maior faturamento dos cinemas nacionais durante o fim de semana. Na lista, “Batman” liderou com R$20,37 milhões.

“Permission To Dance On Stage - Seul” foi a primeira apresentação presencial do BTS na capital da Coreia do Sul depois de dois anos de medidas de distanciamento social. O espetáculo faz referência à música "Permission To Dance", um dos lançamentos mais recentes do BTS.

O grupo sul-coreano também fará shows em abril, em Las Vegas, nos Estados Unidos, quando estarão na cidade para se apresentar no Grammy. Todas as apresentações costumam ser transmitidas de forma on-line e paga.



