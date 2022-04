Com Woojin, ex-Stray Kids, HBO Max anuncia primeiro dorama brasileiro

A série "Além do Guarda-Roupa", que terá produção pela HBO Max do Brasl, iniciou suas gravações em abril

A HBO Max anunciou o primeiro dorama com produção brasileira. A série, que contará com um elenco de artistas coreanos, iniciou suas gravações em abril.

O conteúdo será protagonizado por Sharon Blanche, que interpretará Carol. Os astros que também integrarão o elenco são: Jin Kwon, Lee Min Wook e Jae Chan.

Outro nome que participará da série será Kim Woojin, que ficou conhecido por ser um dos membros do Stray Kids, um dos maiores grupos de k-pop da quarta geração.

Mas, em 2019, ele deixou o grupo e a JYP Entertainment por “motivos pessoais”, de acordo com posicionamento oficial da empresa. No ano seguinte, envolveu-se em polêmicas após receber acusações falsas de assédio.

O enredo acompanhará Carol, uma adolescente brasileira aspirante a bailarina. Ela quer distância de tudo que tem relação com a Coreia do Sul desde que foi abandonada por seu pai coreano.

Entretanto, a protagonista encontra um portal mágico para o dormitório do ACT, o maior grupo de k-pop do mundo. A partir disso, começa a conhecer outras realidades, além de descobrir novas aventuras e sonhos.



Filmagens acontecem no bairro do Bom Retiro, região central de São Paulo, que reúne uma grande parcela da comunidade coreana do Brasil.

