Calendário do K-pop: com Seventeen e Psy, veja comebacks de abril e maio

A indústria do k-pop conta com uma programação quase diária de lançamentos. Videoclipes, singles, mini-álbuns e discos são divulgados todos os dias. E, em abril e maio, há muitos comebacks marcados, como o Monsta X, Moonbyul e Psy. Confira o calendário!

13/04: Jessi

A rapper Jessi, que trabalha no mercado sul-coreano há quase duas décadas, faz seu retorno com o single “Zoom”. Na canção disponível em todas as plataformas digitais, a artista aborda a forma que todos os momentos precisam ser registrados pelas lentes de um celular.

Em sua carreira, ficou conhecida como apresentadora de um programa de variedades. Também tem várias músicas famosas como “Cold Blooded”, “Nunu Nana”, “What Type Of X” e “Who Dat B”. Atualmente, ela é agenciada pela P Nation, empresa de Psy.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

14/04: Just B

O Just B, um dos novos grupos de k-pop da quarta geração, estreou no ano passado pela Bluedot Entertainment. Os seis integrantes Geonu, Bain, Lim Ji-min, JM, DY e Sangwoo foram selecionados depois de participarem de reality shows na Coreia do Sul.

Seu novo mini-álbum “Just Begun” conta com as faixas “Dash!”, “Make It New”, “Don’t Go Back”, “Lights On” e “Re=Load”. Esta última tem um videoclipe no Youtube.

15/04: Seventeen

O Seventeen retorna com o quarto disco da carreira e o single em inglês “Darl+ing”, que estarão disponíveis em todas as plataformas digitais.

O grupo agenciado pela Pledis Entertainment estreou em 2015 e possui 13 integrantes: S.Coups, Jeonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi, DK, Mingyu, The8, Seungkwan, Vernon e Dino.

Os artistas têm várias músicas populares, como “Rock Wih You”, “Left & Right”, “Very Nice”, “Ready To Love”, “Anyone” e “Clap”.

26/04: Monsta X

O Monsta X tem o comeback marcado para o dia 26 de abril. O grupo masculino da Starship Entertainment lançará o mini-álbum “Shape of Love”, que terá seis faixas: “Love”, “Burning Up”, “Breathe”, “And” e outra com título em coreano.

Um dos membros, Jooheon, foi diagnosticado com covid-19 no último domingo, 10 de abril, e teve que se afastar das atividades profissionais para permanecer em quarentena. Apesar disso, o lançamento continua na mesma data.

Além de Jooheon, o grupo é formado por outros cinco integrantes: Shownu, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon e I.M. A formação original também tinha Wonho, que saiu do grupo em outubro de 2019.

Eles estrearam no mercado sul-coreano em 2015 e têm três álbuns de estúdio em sua discografia: “The Clan Part. 2.5: Beautiful” (2017), “Take.1 Are You There” (2018) e “Fatal Love” (2020).

Sobre o assunto "Animais Fantásticos": novo filme da franquia explora passado de Dumbledore

Netflix: séries e filmes brasileiros que chegam ao streaming em 2022

Festival de Finos Filmes abre inscrições para curtas-metragens

28/04: Moonbyul

Moonbyul, uma das integrantes do grupo Mamamoo, lançará um single no dia 28 de abril. Com o título “C.I.T.T (Cheese in the Trap)", música também terá um videoclipe.

Recentemente, ela divulgou o álbum “Lunatic (6equence)”, que conta com sete faixas como “Shutdown”, com Seori, “G999”, com Mirani, e outras canções.

Em seus últimos projetos, ela declarou que tenta escrever letras que desafiam a visão binária de gênero. “Até agora, tenho tentado lançar músicas que não soem nem femininas nem masculinas, porque acredito que sou bastante andrógina. Quero me tornar uma pessoa que possa desafiar a visão binária de gênero através da música”, disse em entrevista ao The Korea Times.

A rapper também mantém projetos com o girlgroup Mamamoo, que tem Solar, Wheein e Hwasa como membros. O grupo que estreou em 2014 pela RBW Entertainment é um dos mais famosos da terceira geração do k-pop.

29/04: Psy

Após cinco anos sem novos lançamentos, o rapper Psy marca seu comeback para o dia 29 de abril. Em publicação nas redes sociais, o artista prometeu um novo hit como “Gangnam Style”, música que se tornou um fenômeno há uma década.

Um dos responsáveis pela popularização do k-pop fora da Coreia do Sul, ele passou os últimos anos focando em sua carreira como empresário. Sua agência de entretenimento, P Nation, tem contratos com artistas como Jessi, Hyuna e Dawn.

02/05: Le Sserafim

Um novo girlgroup será lançado pela Hybe em maio. Com seis integrantes, duas delas já eram conhecidas por terem debutado com o IZ*One, um grupo formado pelo reality show Produce 48 e que teve somente quatro anos em atividade. São elas: Sakura e Chaewon. Além delas, estão no girlgroup: Yunjin, Kazuha Nakamura, Garam e Eunchae.

O sexteto estreia no dia 2 de maio, com o mini-álbum “Fearless”, além de uma apresentação on-line na mesma data. Elas farão parte da quarta geração do k-pop.

O disco de debut do grupo terá Bang Si-hyuk, o fundador da Hybe, como produtor-executivo. O diretor criativo Kim Seong-Hyung, que trabalhou para o BTS e para o TXT, também assina o projeto.

03/05: Ikon

Após mais de um ano sem novos lançamentos, o Ikon retorna com um novo álbum no dia 3 de maio. Ainda não há muitos detalhes sobre o nome do disco e o single principal, mas o grupo já começou a fazer divulgações em suas redes sociais.

O boygroup da YG Entertainment é formado por Jay, Song, Bobby, DK, JU-NE e Chan. A formação original era composta pelo líder B.I, que saiu em 2019 por causa de polêmicas envolvendo drogas.

A banda tem várias músicas famosas, que conta com milhões de reproduções nas plataformas digitais, como “Love Scenario”, “Killing Me”, “Rhythm Ta” e “Bling Bling”.

05/05: TXT

O comeback do quinteto TXT está marcado para o dia 5 de maio. Na data, haverá divulgação de videoclipe, show e transmissão ao vivo com o grupo. O período de promoção começa em breve.

O quarto mini-álbum do grupo será “Minisode 2: Thursday’s Child”, que será o próximo lançamento depois do álbum “The Chaos Chapter: Fight or Escape”.

O TXT surgiu na indústria em 2019 e é composto por Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun e Hueningkai. O grupo da BigHit Music, subsidiária da Hybe, tem muitas músicas populares, como “Loser = Lover”, “0X1 = Lovesong”, “Blue Hour”, “Crown”, “Magic” e “Cat & Dog”.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute o podcast clicando aqui.

Tags