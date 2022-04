k-poppers, os fãs mais famosos da web: da idolatria do k-pop ao ativismo

A paixão dos fãs não é novidade na internet. Até mesmo antes da criação de um ambiente virtual que conecta todo o mundo em uma só plataforma, a dedicação dos fãs por seus ídolos era notória, como no caso dos Beatles, do One Direction, e, atualmente, da banda de K-pop, BTS.

Nos últimos anos, um grupo específico de fãs obstinados vem ganhando notoriedade nas interwebs: os k-poppers. Apaixonados por artistas coreanos, os fãs de K-pop formam legiões dedicadas a apoiar seus cantores favoritos, conhecidos como seus "bias", que pode ser livremente traduzido para "viés".

Sobre o assunto Shopping em Fortaleza promove atividades para celebrar cultura kpop e otaku

Praça Luíza Távora reúne diversidade de grupos aos domingos

K-pop: Solar, do Mamamoo, lança primeiro mini-álbum "Face"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ou seja, é aquela pessoa especial, que se apoia independente das circunstâncias. E pra comprovar todo esse amor, os k-poppers não se debruçam só sobre a música que seus ídolos cantam, ou as coreografias que performam nos maiores palcos da Coreia e do mundo: eles também se manifestam por meio do ativismo.

K-poppers e o ativismo político

Em 2020, a comunidade de fãs de k-pop reivindicou a responsabilidade por uma pegadinha das grandes. Isso porque, no dia do comício eleitoral de Donald Trump em Tulsa, Oklahoma, quem entrou na arena onde Trump daria seu discurso de candidato à reeleição teve uma surpresa: parte dos assentos estava vazio, apesar de inúmeros anúncios de lotação máxima terem sido veiculados nos dias anteriores.

Isso porque os k-poppers da internet reservaram assentos no site do local do evento, mesmo sem intenção de comparecer, deixando a arena quase vazia. Isso resultou em inúmeros lugares desocupados, duas hashtags no topo dos Trending Topics do Twitter: #EveryonesLaughingAtYouDonald (#TodosEstãoRindoDeVocêDonald) e #TrumpRallyFail (#ComícioFlopadoDoTrump).

K-pop na campanha eleitoral

Os k-poppers do Brasil vêm mostrando seu compromisso social com sua campanha mais recente: os Armys, como são conhecidos os fãs da banda BTS, da ONG Army Help The Planet, estão promovendo a campanha “#TiraoTítuloArmy”, para incentivar jovens a tirar o título de eleitor e votar na eleição presidencial, em outubro deste ano.

A ONG Army Help The Planet surgiu na segunda metade de 2019, e promove diversos movimentos de conscientização sobre a realidade sociopolítica no Brasil, além de encorajar aos fãs mais novos do BTS que participem de eventos como as eleições, e estudem política brasileira.

Além do ativismo político, a ONG promove ações de conservação ambiental, angariando fundos para proteger o Pantanal, a Amazônia e os territórios indígenas no Brasil.

Últimas notícias sobre K-pop

Tags