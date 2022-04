Rodrigo Mussi, do BBB 22: estado de saúde hoje (04/04) e últimas notícias

Rodrigo Mussi, ex-participante do Big Brother Brasil (BBB 22), sofreu um acidente de carro em São Paulo na madrugada dessa quinta-feira, 31. De acordo com publicação oficial do ex-BBB no Instagram, ele encontra-se internado no Hospital das Clínicas. Confira abaixo o atual estado de saúde dele hoje, segunda-feira, 4 de abril (04/04), e as últimas notícias do caso.

A assessoria de Rodrigo Mussi informou, por meio de postagens em seus perfis oficiais, que o ex-BBB vem reagindo aos procedimentos médicos. Apesar do seu estado continuar grave, ele está "bem agitado e se mexendo bastante", detalhou a equipe no comunicado. Boletim foi divulgado na tarde de hoje, às 16 horas.

"Rodrigo Mussi ainda está em estado grave, mas continua reagindo, está bem agitado e se mexendo bastante conforme aos poucos diminuem a sedação! Hoje apertou o dedo do irmão e a família continua otimista e feliz com o progresso de cada dia!", explicou.

No domingo, às 14h, Mussi apresentou uma melhora significativa no fim de semana, progredindo em sua recuperação. Ele chegou a passar por uma cirurgia múltipla, na perna e na cabeça, na quinta-feira.

Motorista afirma que pode ter cochilado e que Rodrigo estava sem cinto

O acidente de carro pode ter ocorrido devido a uma possível “cochilada” do motorista de aplicativo de transporte que o levava. O fato teria ocorrido momentos antes de o veículo colidir com a traseira de um caminhão de soja na avenida Marginal Pinheiros, em São Paulo. O motorista, Kaique Reis, também afirmou que Rodrigo não estava usando cinto de segurança durante a viagem.

Com a batida, Rodrigo, de 36 anos, foi arremessado para fora do veículo e teve traumatismo craniano e fraturas corporais. Kaique alegou não ter percebido o que ocorreu: “Só vi o airbag na minha cara. Provavelmente devo ter dado uma cochilada, sono, alguma coisa. Infelizmente teve esse acidente”. O motorista não se feriu e afirmou que estava usando cinto de segurança quando o acidente aconteceu. As informações foram anunciadas pelo próprio condutor em entrevista ao Bom Dia SP.

Sobre o fato do ex-BBB 22 não ter feito o mesmo, Kaique apontou ter solicitado ao passageiro para colocar o equipamento, mas o pedido não foi aceito. “Na hora da batida eu estava de cinto. Sempre uso cinto. Solicitei que ele colocasse também, porém não tenho que ficar olhando toda hora para trás para saber se o cara está de cinto ou não, é da cabeça do cara”, disse.

Rodrigo Mussi: história de vida do ex-BBB



Gerente comercial tem uma história de vida conturbada, marcada por tragédia, rejeição, abuso e traumas. Os relatos foram contados por Rodrigo em entrevista ao Gshow e reforçados por seu irmão Diogo Mussi, nessa segunda, 31, ao portal Metrópoles.

Em entrevista exclusiva ao colunista Léo Dias, do Metrópoles, Diogo Mussi, irmão de Rodrigo, tenta explicar sua obsessão pelo jogo, vinculando o comportamento à busca por aceitação, mediante a uma infância difícil. “Parece que ele é um louco, que ele é uma pessoa noiada. E não é assim. As pessoas têm que entender o contexto. Ele sofreu rejeição a vida inteira”, afirma.

Ainda durante a entrevista, Diogo revelou que ele e Rodrigo sofreram agressões do pai, contou sobre os problemas financeiros da família e relembrou como Rodrigo reagiu ao presenciar a morte do pai. “Quando ele estava se aproximando do nosso pai, tentando ter uma relação de pai pra filho, nosso pai morreu nos braços dele. Ele ficou em pânico, ele se escondia em baixo da mesa”, lembra.

Diogo ainda mencionou a conturbada relação que tinham com a mãe. “A nossa mãe mentia descaradamente e fazia uma lavagem cerebral de que a gente não tinha visto o que a gente viu. Quando a gente via ela com homens, ela dizia: ‘Isso não aconteceu! Isso não aconteceu! Não foi isso, é amigo da mamãe’. Então, a gente percebeu que a gente era enganado o tempo todo”, relatou.

Por fim, emocionado, Diogo revelou ainda durante a entrevista ao Léo Dias, que durante a infância uma empregada abusou sexualmente dele e de Rodrigo. “A empregada tirava a roupa e desfilava pela casa, pedia pra gente ficar olhando. A gente tinha quatro, cinco anos de idade”, contou.

Em entrevista ao Gshow, Rodrigo revelou que teve uma infância marcada por eventos traumáticos. “Nasci numa casa de brigas e meus pais se separaram quando eu tinha uns 8 anos. Fui morar com a minha mãe, que me expulsou aos 12. Fui morar com meu pai, que quando eu tinha 17, 18 anos, também me expulsou. Eu já fazia estágio, aluguei um apartamento e minha carreira foi ascendente”, relatou o brother.

Ainda durante a entrevista ao Gshow, Rodrigo contou que após ser expulso da casa de seu pai, ele acabou presenciando a morte do mesmo em um acidente. “Ele começou a se reaproximar e me chamou para sair, me pediu desculpas, o que me pegou de surpresa. Nesse dia, resolvi segui-lo de carro até em casa. Vi ele bater, saí correndo, mas morreu no meu colo”, disse.

Ainda em entrevista, Rodrigo afirmou não ter uma família bem estruturada e unida, sendo assim, mantém poucos vínculos familiares. Segundo ele, mantém contato apenas com seus irmãos, com quem passou o Natal de 2021. Além dos dois, ele também era próximo da avó paterna, mas ela morreu decorrente à complicações causadas pela Covid-19. O gerente comercial ainda afirmou que não tem costume de contato físico, tem dificuldade de chorar e se acostumou a ser sozinho.

