BBB 22: Perfil oficial de Rodrigo responde Anitta e defende o participante

Após a cantora Anitta se posicionar a favor da saída de Rodrigo do Big Brother Brasil 2022, o perfil oficial do participante se pronunciou

Rodrigo, ao lado de Jessilane e Natália, é um dos participantes do Big Brother Brasil 2022 que está no paredão dessa semana. Na terça-feira, 2 de fevereiro, o reality show vai anunciar quem sai do programa. E, enquanto a votação ainda está aberta, Anitta se pronunciou a favor da saída do brother.

“O cara chamou a Linn da Quebrada de traveco. Mandou a Bárbara tomar no c* só porque não fez o que ele quis. É chato pra c******. Uma tristeza se o Brasil preferir deixar gente mal caráter na casa em prol de ‘entretenimento’”, escreveu em publicação no Twitter.

“Vamos mesmo estipular pra sociedade que entreter é brigar? É falar bosta e perturbar a paciência do outro? Estamos dando o recado pra sociedade que pra se destacar na vida você tem que ‘fazer o que for preciso’?”, questionou.

“Todo mundo diz que o Big Brother é o jogo da vida. Vocês não gostariam que a vida fosse só gente feliz e respeitando um ao outro? Então mandem a mensagem correta pro universo”, pede.

Ela indica que os assuntos na internet são pautados pelos algoritmos. “Se o algoritmo que dá resultado é o de coisa ruim, o algoritmo a ser estimulado vai ser cada vez mais e mais o de coisa ruim. E é isso aí que adoece a sociedade. Não é só um jogo. É um reflexo do que somos”, defende.

Após suas publicações, o perfil oficial do participante Rodrigo Mussi se pronunciou, ao afirmar que ele teve posicionamentos equivocados. “Anitta, infelizmente, o Rodrigo teve uma fala, sim, errada e equivocada. É nosso papel como equipe mostrar para ele quando sair os erros que foram cometidos”, disse.

“E ele nunca chamou a Lina de ‘traveco’, ele usou a palavra no meio de uma fala infeliz, porém nunca direcionado a ela”, explicou.



