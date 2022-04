Motorista afirma que pode ter cochilado e que Rodrigo Mussi estava sem cinto

Com a batida, Rodrigo, de 36 anos, foi arremessado para fora do veículo e teve traumatismo craniano e várias fraturas corporais

O acidente de carro na madrugada de quinta-feira, 31, envolvendo o ex-BBB e gerente comercial Rodrigo Mussi pode ter ocorrido devido a uma possível “cochilada” do motorista de aplicativo de transporte que o levava. O fato teria ocorrido momentos antes de o veículo colidir com a traseira de um caminhão de soja na avenida Marginal Pinheiros, em São Paulo. O motorista, Kaique Reis, também afirmou que Rodrigo não estava usando cinto de segurança durante a viagem.

Com a batida, Rodrigo, de 36 anos, foi arremessado para fora do veículo e teve traumatismo craniano e fraturas corporais. Kaique alegou não ter percebido o que ocorreu: “Só vi o airbag na minha cara. Provavelmente devo ter dado uma cochilada, sono, alguma coisa. Infelizmente teve esse acidente”. O motorista não se feriu e afirmou que estava usando cinto de segurança quando o acidente aconteceu. As informações foram anunciadas pelo próprio condutor em entrevista ao Bom Dia SP.

Sobre o fato do ex-BBB 22 não ter feito o mesmo, Kaique apontou ter solicitado ao passageiro para colocar o equipamento, mas o pedido não foi aceito. “Na hora da batida eu estava de cinto. Sempre uso cinto. Solicitei que ele colocasse também, porém não tenho que ficar olhando toda hora para trás para saber se o cara está de cinto ou não, é da cabeça do cara”, disse.

Devido aos traumas sofridos, Rodrigo precisou passar por cirurgias na cabeça e na perna. Ele está internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, e segundo a equipe que administra seus perfis nas redes sociais, “seu estado de saúde é considerado delicado, mas estável”. O gerente comercial ficará em observação pelas próximas 48 horas para que novos procedimentos sejam definidos.

Antes do acidente, Mussi estava no Morumbi com amigos acompanhando o jogo do São Paulo contra o Palmeiras pela primeira partida da final do Campeonato Paulista de Futebol. Apesar de o acidente ter sido na madrugada de quinta-feira, 31, a informação de que o passageiro do carro era Rodrigo só foi anunciada muito tempo depois. Isso ocorreu porque ele estava sem documentos de identificação no momento da batida e só foi reconhecido após buscas da família ao perceber que o ex-BBB estava demorando a chegar ao seu local de destino.



