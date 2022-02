BBB 22: saiba o que é uma Beyblade, item associado a Jade Picon

Jade Picon foi comparada a uma Beyblade durante Jogo da Discórdia realizado na noite dessa segunda-feira, 1º. Os participantes do BBB 22 precisaram associar seus colegas a seis perfis: “Não faz falta”, “Já me decepcionou”, “Palestrinha”, “Atrapalha o meu jogo”, “Tem medo de se comprometer” e “Não é confiável”. No momento de ser avaliada, a influencer foi definida por alguns brothers como alguém que não se posiciona e escolhe um lado no jogo.

BBB 22: o que é Beyblade, associada a Jade Picon?

O termo tem origem no mangá Beyblade, publicado em 1999 no Japão para promover brinquedos de mesmo nome da fabricante Takara Tomy. Uma espécie de pião, a Beyblade é um artefato usado por jogadores em “batalhas” realizadas em “arenas” específicas. O objetivo é derrubar as Beyblades dos adversários; vence a Beyblade que sobrar.

O mangá foi adaptado em 2001 para anime, que já foi exibido no Brasil pela extinta Fox Kids e pela TV Globo. Jade Picon pode ter sido uma das espectadoras do programa. Ela mesma se chamou de Beyblade no Jogo da Discórdia do dia 24, afirmando que estava “de um lado para o outro” no reality, tentando conhecer os participantes. Ela, Linn da Quebrada e Arthur Aguiar entraram na casa do BBB 22 dois dias depois do restante do elenco por terem testado positivo para Covid-19.



