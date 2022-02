BBB 22: público aponta desrespeito do elenco com Tadeu Schmidt

Internautas acreditam que alguns participantes foram rudes e debochados com o apresentador durante o último jogo da discórdia

O jogo da discórdia do BBB 22 desta segunda-feira, 31 de janeiro, causou mal-estar não apenas entre os participantes, mas também entre eles e o apresentador Tadeu Schmidt. Telespectadores apontaram que alguns integrantes do elenco foram rudes e debochados ao serem questionados pelo jornalista durante a dinâmica.

No jogo da discórdia, os participantes tinham que escolher três pessoas e colocá-las nas seguintes categorias: "não faz falta", "já me decepcionou", "palestrinha", "atrapalha meu jogo", "tem medo de se comprometer" e "não é confiável". A postura de Tiago Abravanel, Douglas Silva e Vyni incomodou os internautas, que foram apontados como desrespeitosos ao se falarem com apresentador enquanto ele tentava guiar a dinâmica.

Na vez de Tiago, ele declarou que Natália tem medo de se comprometer. "Aqui, obviamente é um jogo. Mas como eu disse ontem, pra mim, é um jogo que vem a partir das relações. Quanto mais você conseguir abrir isso pra todo mundo sentir quem você é, sem medo de você se comprometer, mais você vai se conectar com as pessoas", afirmou. Tadeu ressaltou: "Mas aqui é um jogo. Absolutamente acima de tudo é um jogo, né, Tiago?". O apresentador pediu que o artista continuasse a dinâmica, mas ele rebateu: "Continuo não dizendo o contrário. Acho que é um jogo a partir das relações. Continuo acreditando nisso", declarou Tiago.

Quando foi a vez de Vyni participar da dinâmica, o cearense escolheu um participante para colocar na categoria "já me decepcionou", mas tentou se justificar dizendo que não ia colocar a pessoa ali. Tadeu ressaltou: "Mas vai botar, né?". Em resposta, Vyni disparou ironicamente: “Obviamente. Eu tô com ele na mão…”. Internautas comentaram que o participante tentou ser engraçado, mas que a atitude foi um desrespeito ao apresentador.

Já na vez de Douglas Silva, Tadeu Schmidt pediu para que o ator explicasse sua opinião ao colocar Vyni na categoria "tem medo de se comprometer". O artista fez uma careta ao ser interrompido e após justificar sua escolha perguntou ao apresentador: "Mais alguma coisa?". Internautas acreditam que ele foi arrogante.

Após a repercussão da atitude dos brothers, o público saiu em defesa de Tadeu e pediu ao programa para chamar a atenção dos participantes com relação ao desrespeito ao apresentador. Tadeu não se pronunciou sobre a situação.

Desrespeitar o Tadeu: — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) February 1, 2022

Última consideração sobre o jogo da discórdia: pra quem tem tanto medo de se comprometer e desagradar, tem vários ali que não tem problema nenhum em peitar o TADEU quando são obrigados a cumprir uma tarefa básica do programa, né? Bem feio isso #BBB22 — Hugo Gloss (@HugoGloss) February 1, 2022

