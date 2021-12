Maria Fernanda Cândido confirma participação em "Animais Fantásticos"

Atriz já era apontada como parte do elenco da nova sequência da franquia de "Animais Fantásticos". No Instagram, a brasileira confirmou que interpreta Vicência Santos no filme

"Estou muito contente em anunciar que representarei o Brasil em Animais Fantásticos: #OsSegredosdeDumbledore": foi assim que a atriz brasileira Maria Fernanda Cândido confirmou, em postagem no Instagram, a participação dela no novo filme da franquia que alarga o universo "Harry Potter".

Com a divulgação do primeiro trailer do longa, previsto para estrear em 2022, a atriz publicou no Instagram uma foto caracterizada como a personagem, Vicência Santos. "Não vejo a hora de vocês descobrirem mais sobre ela", instigou Maria Fernanda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Fernanda Cândido (@mariafernandacandidooficial)

Apesar de não aparecer em primeiro plano no trailer, a personagem teve a presença especulada a partir de detalhes vistos por fãs em algumas cenas divulgadas. Há duas sequências onde aparece um estandarte com um desenho que lembra Maria Fernanda e, em uma delas, é possível ler "Chefe Suprema", em português.

Já em uma cena de batalha, os fãs especulam que uma das figuras desfocadas que aparecem ao fundo pode ser a personagem da brasileira, por conta do figurino.

A informação da presença de Maria Fernanda Cândido na produção já havia sido ventilada há pouco menos de um mês, mas ainda não tinha sido confirmada. Esse não é o primeiro filme estrangeiro com participação da atriz. Ela já atuou no drama italiano "O Traidor", do cineasta Marco Bellocchio, que foi exibido no Festival de Cannes em 2019.

Confira as imagens:

