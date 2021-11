'Animais Fantásticos': site confirma Maria Fernanda Cândido no elenco

"Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore" faz parte do universo de Harry Potter e tem data de estreia para 2022

O site IMDB, referência em informações sobre cinema, adicionou a atriz brasileira Maria Fernanda Cândido ao elenco de "Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore", terceiro filme da franquia derivada do universo cinematográfico de Harry Potter. O longa está previsto para ser lançado em junho de 2022.

O primeiro filme, "Animais Fantásticos e Onde Habitam", foi lançado em 2016, e a continuação, "Os Crimes de Grindenwald", chegou às telonas em 2018. A franquia se passa antes da saga Harry Potter e traz nomes importantes do cinema, como Jude Law, Ezra Miller e Eddie Redmayne.

Fãs especulavam que o terceiro filme pudesse ter cenas gravadas no Brasil, apresentando o mundo bruxo no País, como fez com outros locais nos filmes anteriores, e consequentemente, teria a participação de brasileiros. Ainda não foi confirmado se o Brasil foi usado como cenário, mas ao que tudo indica, o longa terá pelo menos a participação de uma brasileira.

Maria Fernanda Cândido é natural do Paraná e ficou conhecida por sua atuação em novelas, como "Terra Nostra" (1999), "Paraíso Tropical" (2007) e "A Força do Querer" (2021). Antes de iniciar a carreira na atuação, Maria Fernanda teve uma carreira internacional como modelo, desfilando por grifes como Versace, Dior e Prada.

