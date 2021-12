Cuidado com spoilers: novo Homem-Aranha é exibido para a imprensa hoje

Um dos filmes mais aguardados de 2021, “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa” estreia nos cinemas nesta quinta-feira, 16 de dezembro. No entanto, aqueles que não querem receber spoilers precisarão fugir da internet nos próximos dias, porque nesta segunda e terça irá ocorrer a exibição do filme para a imprensa.

Com Tom Holland e Zendaya no elenco, o que o público realmente quer saber é se Tobey Maguire e Andrew Garfield estarão presentes no filme. A transmissão exclusiva para críticos e jornalistas acontece hoje, 13 de dezembro, nos Estados Unidos, e amanhã, terça-feira, 14 de dezembro, no Brasil. O embargo para críticas do filme cai ainda nesta segunda à noite, ou seja, a internet estará recheada de informações sobre o terceiro filme de "Homem-Aranha" no Universo Cinematográfico Marvel.

Após ter sua identidade revelada, Peter Parker precisará lidar com as críticas quando todo mundo sabe que ele está por trás da máscara do "Homem-Aranha". Para fugir da pressão, ele pede que o Doutor Estranho mude a realidade e faça com que todos esqueçam sua verdadeira identidade. No entanto, as coisas fogem do controle e o Doutor Estranho acaba criando o multiverso, possibilitando que vilões como Duende Verde e Dr. Octopus invadam diferentes realidades.

A Sony já liberou o primeiro minuto do filme, que parte exatamente do fim de "Homem-Aranha: Longe de Casa". Na cena, J.J. Jameson (J.K. Simmons) revela que Peter Parker está por baixo da máscara do super herói e diz que ele é o responsável pela morte de Mistério (Jake Gyllenhaal).

