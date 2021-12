Maroon 5 confirma dois shows no Brasil em abril de 2022

Os fãs do Maroon 5 já podem se programar: a banda confirmou dois shows no Brasil no próximo ano. O grupo pop se apresentará em São Paulo e em Porto Alegre nos dias 5 e 6 de abril de 2022, respectivamente.

O anúncio foi realizado em seu perfil oficial nesta sexta-feira, 10. As datas fazem referência à turnê pela América Latina, que também passará por países como República Dominicana, Porto Rico, México, Argentina, Paraguai e Costa Rica.

Ainda não há detalhes sobre a venda e o preço dos ingressos. “Estamos entusiasmados em continuar nossa turnê de 2021 em 2022 e anunciar novas datas na América Latina! Fiquem ligados para informações sobre vendas e mais datas por vir!”, escreveu em publicação no Instagram.

O Maroon 5, que tem Adam Levine como vocalista, conta com outros cinco integrantes: James Valentine, Matt Flynn, Jesse Carmichael, PJ Morton e Sam Farrar. Os seis lançaram o álbum “Jordi” em junho deste ano. Entre as faixas do novo disco, há “Remedy” e “Beautiful Mistakes”, uma parceria com Megan Thee Stallion.



