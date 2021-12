"Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore" ganha trailer; assista

Primeiro trailer da nova sequência do universo de "Animais Fantásticos" mostra o ator Mads Mikkelsen no papel do vilão Grindelwald, em substituição a Johnny Depp

Apresentando as primeiras imagens do ator Mads Mikkelsen como o vilão Gellert Grindelwald — papel interpretado por Johnny Depp até o afastamento dele da produção —, o primeiro trailer do longa "Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore" foi divulgado no início da tarde desta segunda, 13.

O filme é o terceiro da nova franquia que alarga o universo mágico do livro "Harry Potter", adaptado para os cinemas entre 2001 e 2011.

Em "Os Segredos de Dumbledore", o professor Alvo Dumbledore (interpretado por Jude Law) se junta ao magizoologista Newt Scamander (Eddie Redmayne) e um grupo de bruxas e bruxos — e um "trouxa", como são chamados os não-bruxos no universo da trama — para tentar deter os planos de dominação do mundo mágico capitaneados pelo mago das trevas Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen).

Dirigido por David Yates e com roteiro de J.K. Rowling e Steve Kloves, o filme aproxima ainda mais a trama da franquia "Animais Fantásticos" para a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, conhecida por fãs da franquia original como principal palco da trama.

"Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore" tem estreia marcada para abril de 2022.

Confira o trailer: