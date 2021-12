Atriz de Pantera Negra prefere deixar Marvel a tomar vacina contra a Covid-19

Conhecida por adotar postura antivacina, a atriz Letitia Whrigt pode deixar o elenco do longa Pantera Negra: Wakanda Forever. Isso porque, segundo o site Giant Freaking Robot, caso seja obrigada a tomar vacina contra a Covid-19, Letitia prefere largar as gravações do filme.

A artista interpreta Shuri, irmã de T'Challa, o protagonista do filme, interpretado pelo ator Chadwick Boseman, que faleceu em agosto de 2020.

No último mês de outubro, já havia boatos de que a atriz estava adotando postura contrária à vacina dentro do set de gravações. As polêmicas envolvendo sua conduta, no entanto, têm repercutido desde o início da pandemia.

Em dezembro do ano passado, Letitia publicou um vídeo em que questionava a eficácia das vacinas contra a Covid-19. Após a repercussão, ela apagou a postagem. A atriz chegou ainda a negar que era contra os imunizantes, quando questionada pelos fãs, mas declarou ser necessário “fazer perguntas”.

As gravações do segundo longa de Pantera Negra estão paralisadas desde agosto, após a atriz ter se machucado no set. Ainda não há previsão para a retomada, no entanto, a permanência de Letitia no Universo Cinematográfico Marvel (MCU) é incerta, já que a Disney adotou um sistema de isolamento que torna obrigatória a vacinação dos profissionais envolvidos nas produções da companhia.



