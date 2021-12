Pré-venda de "Matrix Ressurrections" começa nesta quinta-feira, 9

A pré-venda do filme "Matrix Ressurrections" já começou nesta quinta-feira, 9. Longa-metragem estreia no dia 22 de dezembro

Os ingressos de “Matrix Ressurrections” já podem ser adquiridos na pré-venda, que começou nesta quinta-feira, 9. As entradas para assistir ao quarto filme da franquia “Matrix”, que retorna aos cinemas após 18 anos, estão disponíveis no site do Ingresso.com.

O filme, dirigido por Lana Wachowski, está marcado para estrear nas salas comerciais no dia 22 de dezembro. Na história, Thomas continuará sua trajetória para libertar as pessoas que estão presas mentalmente pelas máquinas.

Leia Também | Matrix: entenda as filosofias por trás do filme com Keanu Reeves



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele, que está entre duas realidades, precisa encontrar uma forma de ser bem sucedido em sua missão, mas terá grandes problemas no caminho. O elenco conta com Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II, Priyanka Chopra Jonas e Neil Patrick Harris.

As três primeiras obras “Matrix” (1999), “Matrix Reloaded” (2003) e “Matrix Revolutions” (2003) estão disponíveis no streaming HBO Max. Saga tem como foco principal a “Matrix”, uma rede de inteligência artificial que simula uma realidade paralela para retirar a energia de pessoas que estão presas dentro do sistema.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Multishow: Chico Chico, filho de Cássia Eller, protesta contra Bolsonaro

Criador do Super Nintendo, Masayuki Uemura morre aos 78 anos

Vaca Magra em SP: conheça a artista cearense responsável pela obra

Iphan declara o forró como patrimônio cultural brasileiro

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags