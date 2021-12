Demissões e vendas: Globo adota medidas para reduzir custos

A Rede Globo tem passado por diversas mudanças nos últimos anos. Teve a “dança das cadeiras” entre os apresentadores, com a saída de Fausto Silva, a ida de Luciano Huck para os domingos e a chegada de Marcos Mion na emissora; atores renomados que não tiveram seus contratos renovados, como Grazi Massafera, Lázaro Ramos e Ingrid Guimarães; e a demissão dos jornalistas Francisco José, Renato Machado e Isabela Assumpção, que tinham mais de 40 anos de serviço. Além da reformulação da nova grade, o portal Notícias da TV aponta que as mudanças têm motivos financeiros.

Seguindo uma política de redução salarial, a Globo demitiu nos últimos meses jornalistas do alto escalão que chegavam a receber até R$ 100 mil por mês. No entanto, esses funcionários faziam reportagens esporadicamente. Hoje em dia, um repórter jovem que está em ascensão na emissora recebe menos de R$ 10 mil. Ou seja, com um salário de um jornalista mais antigo, é possível pagar dez repórteres novos para cobrir assuntos factuais.

Além disso, para produzir as reportagens especiais, a Globo precisava arcar com custos de viagens para o jornalista, além de sua equipe. Em novembro, Marcos Uchôa pediu demissão da emissora e comentou que o jornalismo que fazia em sua época é muito difícil de ser realizado atualmente, por conta dos custos.

"Tudo tem um preço. E a qualidade do Jornalismo demanda um preço alto. As viagens, a investigação, tudo isso tem um custo. E claro, isso se reflete no Jornalismo que a gente pode fazer. Com as crises econômicas, com o avanço da internet e com tudo disponível de graça, a mídia tradicional encolheu. Antigamente, a gente podia viajar, ir nos lugares", comentou Marcos. "Está mais difícil fazer o que eu já fiz. Eu surfei no melhor período de produção. Não foi a razão pela qual eu saí. Mas é inegável que fazer o Jornalismo que eu quis está mais complicado", disse durante sua participação no podcast “Vocês da Imprensa”.

O portal ainda afirma que a emissora tem feito acordos generosos para “convidar” esses profissionais à aposentadoria. Dependendo do caso, o valor pode ultrapassar R$ 1 milhão. O site ainda pontuou que, com o avanço da tecnologia, os funcionários mais velhos têm dificuldades em se adaptar aos novos formatos, o que contribuiu para as demissões.

Além do corte no quadro de funcionários, a Globo vendeu 17 torres de transmissão em diversas cidades do Brasil para a empresa IHS, sediada na Nigéria, com o objetivo de arrecadar mais dinheiro para investir em produções e reduzir custos de operação. A emissora continuará usando os transmissores, mas a empresa nigeriana será responsável por cuidar de toda a infraestrutura do parque tecnológico, podendo ceder a estrutura para os concorrentes também. Também visando reduzir os custos de operação, a empresa vendeu seu data center para a Piemonte Holdingem outubro.

