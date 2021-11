'Seus Olhos Dizem', filme japonês com trilha sonora do BTS, chega à Netflix

O longa do ano passado esteve em cartaz no Brasil no último mês e agora chega à plataforma de streaming Netflix

Já pode reservar os lenços pois você vai precisar! Após ser exibido nos cinemas brasileiros por um curto período, o longa romântico japonês “Seus Olhos Dizem” (“Kimi no Me ga Toikakete iru”, no título original em japonês) chega nesta terça-feira, 30, ao catálogo da Netflix, com opções de dublagem e legenda em português. O filme é um remake de outra produção sul-coreana de sucesso e conta com trilha sonora do grupo de k-pop BTS.

“Seus Olhos Dizem” mostra uma história de amor entre uma jovem cega e um ex-presidiário que estão ligados por um evento dramático. O filme é uma adaptação do sul-coreano “Always” (2011), que também já recebeu remakes na Turquia, em 2014 (Lá, chamado de "Sadace Sen"), e na Índia, em 2015 ("Boxer") e 2016 ("Do Lafzon Ki Kahani").

Na história, Rui é um ex-lutador, introvertido e reservado, que abandona o trabalho de cobrador da máfia e agora vive solitário. Em seu novo emprego, ele conhece Akari, uma jovem alegre e positiva, que perdeu a visão e os pais após um acidente.

Segundo a sinopse oficial da Sato Company, Akari tinha o costume de visitar um amigo que trabalhava em um estacionamento antes de Rui. Sem saber que o amigo saiu do emprego, acaba conhecendo Rui. As visitas de Akari começam a despertar Rui, tirando-o aos poucos da escuridão. Enquanto a sintonia dos dois aumenta, o estranho destino irá mostrar como seus passados estão profundamente ligados.

A atriz Yoshitaka Yuriko, 33, interpreta Akari. Yuriko é mais conhecida por ter estrelado a adaptação televisiva do mangá de Higashimura Akiko “Tokyo Tarareba Girls”, de 2017, que recebeu um episódio especial em formato de filme no ano passado. Já Rui, é interpretado por Yokohama Ryusei, 25. O ator também é mais conhecido por seu papel na adaptação televisiva do mangá de Mochida Aki “Hajimete Koi wo Shita Hi ni Yomu Hanashi”, de 2018.

O elenco ainda inclui Machida Keita, 31, como um membro da máfia. O ator recentemente participou das adaptações dos mangás "Imawa no Kuni no Arisu”, também chamado de "Alice In Borderland", de Haro Aso; e “30-sai Dtei da to Mah Tsukai ni Nareru Rashii”, de Yuu Toyota. Ambas lançadas no ano passado.

A direção da versão japonesa ficou por conta de Miki Takahiro que, no ano passado, também dirigiu a adaptação cinematográfica do mangá de Sakisaka Io “Omoi, Omoware Furi Furare”. O filme “Seus Olhos Dizem” foi lançado no Japão em 23 de outubro de 2020. Quase um ano depois do lançamento nos cinemas japoneses, o longa chegou aos cinemas brasileiros em 14 de outubro de 2021.

A distribuidora brasileira especializada em conteúdo japonês Sato Company foi a responsável pela distribuição nacional do filme e em outros países da América do Sul. No Brasil, o filme ficou em cartaz em outubro de 2021, mas apenas nas regiões Sul e Sudeste.

O longa conta com a música “Your Eyes Tell” do grupo sul-coreano BTS como trilha sonora. A composição foi escrita pelo membro Jungkook, que é fã da versão original coreana “Always” de 2011, estrelada pela atriz Han Hyo Joo ("W: Two Worlds") e pelo ator So Ji Sub ("Oh My Venus").

Jungkook é amigo pessoal de Ryusei, que, por sua vez, revelou ser fã do grupo sul-coreano. A música integra o álbum "Map of the Soul: 7, The Journey", quarto disco de estúdio do grupo lançado no mercado japonês.

O próprio diretor de “Seus Olhos Dizem” foi quem pediu para que o BTS interpretasse a música tema do filme. A escolha de “Your Eyes Tell” para a trilha sonora se deu por ser uma balada romântica que se adéqua à história de amor do longa.

“Seus Olhos Dizem” já está disponível com opções de dublagem e legenda em português na Netflix. O filme não é recomendado para menores de 16 anos. Confira o trailer legendado:

