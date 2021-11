Nova Brasil: Hwasa, do grupo de k-pop Mamamoo, lança EP 'Guilty Pleasure'

Além de integrante do grupo de k-pop Mamamoo, a cantora Hwasa mantém uma carreira solo com sua dança marcante e letras ousadas. Em seu novo EP “Guilty Pleasure”, a artista coreana segue essa ousadia ao mostrar quem é nos bastidores, especialmente durante o conturbado momento de pandemia. "Na verdade, eu estava estressada e sensitiva demais em alguns momentos…”, confessa em conferência virtual promovida por sua gravadora RBW Entertainment.



Hwasa afirma que a faixa principal do álbum, “I’m a B”, reúne todo o sentimento que ela quer passar. No próprio título da música, o “B” remete tanto a um palavrão em inglês quanto a “bit” ou “luz” em coreano para mostrar a dualidade de sentimentos que vive dentro da artista. Segundo Hela, “não há luz sem sombras” e é essa a ideia que ela busca passar em seu lançamento.

“Quando eu me concentro para fazer algo, como trabalhar na minha música, muitas vezes, eu acabo me torturando e ficando histérica”, relata a artista. “É por isso que eu usei a palavra com B para me descrever na canção, eu estava pedindo um pouco de empatia. Em contrapartida, eu também acredito que sou a minha própria luz.”

Confira o clipe:

Dentre todas essas emoções conflituosas, Hwasa revela o que lhe faz feliz: fazer música. Apesar de todo o processo conturbado, o resultado compensa o estresse e traz à luz dos palcos as ricas produções musicais da artista. Baseado nesse momento de amadurecimento musical, surgiu o EP “Guilty Pleasure”.

“Eu passei por um momento difícil para atingir uma certa maturidade na música. Então eu não consegui aproveitar o processo. Mas, mesmo assim, eu amei trabalhar com música e tudo isso me ajudou a ir mais longe na minha carreira. Então, com base nessas emoções e nesses pensamentos complexos, eu decidi nomear meu EP como ‘Guilty Pleasure’”, afirma a cantora.

Ao ser questionada sobre o que ela queria conquistar com o seu novo EP, Hwasa responde que já havia alcançado o seu objetivo ao reconhecer ela mesma em sua nova obra. Com o lançamento de “Guilty Pleasure”, a cantora se reconhece ao voltar para o seu lugar favorito: no palco com a presença da sua equipe e dos seus fãs, todos reunidos em um só lugar. Cenário esse que não foi realidade durante o período de isolamento da pandemia.

“Devido à prolongada pandemia de covid-19, eu senti como se estivesse perdendo a minha identidade”, disse a cantora, que estava impedida de fazer shows para multidões como estava acostumada. “Isso fez eu ficar depressiva, mas quando eu me preparei para o novo EP, eu finalmente consegui entender quem eu era. Então eu acredito que já atingi o meu objetivo com o novo lançamento”.

Assim, Hwasa se agarra em uma proposta mais intimista nesse momento da sua carreira. Ter a coragem de mostrar as suas fraquezas para o mundo inteiro não é fácil, mas é assim que a artista se sente feliz com suas produções.

Escute o EP:

