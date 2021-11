Carnaval 2022: Fortaleza não terá festa pública, anuncia Sarto

Repórter do núcleo de Cultura e Entretenimento do O POVO

Após a decisão do cancelamento dos eventos públicos de Réveillon em Fortaleza, o prefeito José Sarto (PDT) anunciou nesta terça-feira, 30, que a capital cearense também não promoverá o Ciclo Carnavalesco em 2022. Devido à pandemia da Covid-19, a festividade não acontecerá pelo segundo ano consecutivo.

Os recursos de quase R$ 14 milhões, previstos na Lei Orçamentária Anual da Prefeitura de Fortaleza para promover a tradicional festividade, serão destinados a ações de segurança alimentar, saúde e apoio à cultura. A decisão foi divulgada pelo prefeito Sarto em vídeo publicado nas mídias sociais.

"Fortaleza está fazendo seu dever de casa e cumprindo, muito bem, as nossas metas de vacinação. Mesmo assim, por precaução, nós resolvemos cancelar o Réveillon. Vamos fazer além disso. Estamos cancelando, também, os recursos que seriam usados no Ciclo Carnavalesco, no Pré-Carnaval e no Carnaval. São recursos que estão sendo discutidos na Câmara, e que têm uma quantia de quase R$ 14 milhões de reais. Nós vamos usá-los para proteção alimentar, saúde e para o incentivo à cultura. Fortaleza faz, historicamente, um Réveillon e um Carnaval muito forte, mas o nosso compromisso é com a saúde do fortalezense", explicou Sarto.

Ainda na manhã desta terça-feira, 30, o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), suspendeu o XV Edital Ceará Ciclo Carnavalesco. A decisão aconteceu horas após a abertura de inscrições da chamada pública, lançada pela Secretaria da Cultura do Ceará (Secult/CE) no fim da tarde de segunda-feira, 29. O edital contemplava diferentes categorias para a festividade do Carnaval no Estado em 2022, como Bailes e Matinês, Bandas de Música, Maracatus, Escolas de Samba, Blocos, Cordões e Afoxés.

Ao O POVO, Raimundo Praxedes, presidente da Associação Cultural das Entidades Carnavalescas do Ceará (Acecce), criticou a suspensão do edital. De acordo com o carnavalesco, a decisão ocorreu sem debate prévio entre a Secult e o conselho formado por representantes da festa. Além de ações presenciais, o XV Edital Ceará Ciclo Carnavalesco previa programações virtuais e híbridas (presencial e on-line). A chamada antecipava, ainda, a previsão de adaptação para o meio virtual caso o formato presencial fosse inviabilizado. O presidente da Acecce questionou a suspensão também para as atividades virtuais. Até o fechamento desta matéria, a Secult/CE ainda não havia divulgado informações à respeito.

Fortalezenses e entusiastas da festa reagiram ao cancelamento do Ciclo Carnavalesco da Cidade no Twitter.

