Rock in Rio 2022: Guns N' Roses e Måneskin são confirmados

Bandas tocarão no dia 8 de setembro de 2022. Festival também confirmou o brasileiro Djavan no evento na noite desta terça, 30

As bandas Guns N' Roses e Måneskin foram confirmados como atrações principais do Rock in Rio 2022. O festival também confirmou o brasileiro Djavan no evento na noite desta terça, 30. Os artistas estarão do Palco Mundo no dia 8 de setembro, enquanto o alagoense se apresenta no dia 10 de setembro de 2022.

Junto com a banda americana e o grupo italiano de hard rock, Joss Stone, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat são alguns dos artistas já confirmados anteriormente para o Palco Sunset e tocarão no mesmo dia, mas em palcos diferentes. Já Djavan irá dividir o Palco Mundo com Bastille, Camila Cabello e Coldplay, grupo britânico de rock e atração principal na noite do dia 10.

A nona edição do Rock in Rio acontecerá nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022. Anteriormente, o festival aconteceria em 2021, mas o evento foi adiado para setembro de 2022 devido a pandemia do coronavírus. O anúncio da nova data foi feito em março de 2021. Os ingressos do Rock in Rio Card - que dá acesso antecipado às vendas do evento - já estão todos esgotados.

Rock in Rio 2022: atrações confirmadas

As apresentações são divididas em três palcos: Mundo e Sunset e New Dance Order. Confira:

2 de setembro



Palco Mundo: Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater e Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira.

O festival ainda não divulgou o nome das atrações deste dia para os palcos Sunset e New Dance Order.

3 de setembro



Palco Mundo: Post Malone, Marshmello, Jason Derulo e Alok.

O festival ainda não divulgou o nome das atrações deste dia para os palcos Sunset e New Dance Order.

4 de setembro

Palco Mundo: Justin Bieber, Demi Lovato e IZA.

O festival ainda não divulgou o nome das atrações deste dia para os palcos Sunset e New Dance Order.

8 de setembro



Palco Mundo: Guns N' Roses e Måneskin

Palco Sunset: Joss Stone, Corine Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat.

Ainda não foram confirmadas as atrações para o palco New Dance Order.



9 de setembro



Ainda não foi confirmada nenhuma atração para este dia.

10 de setembro



Palco Mundo: Coldplay, Camila Cabello, Bastille e Djavan .

. Palco Sunset: CeeLo Green

O festival ainda não divulgou o nome das atrações deste dia para o palco New Dance Order.

11 de setembro

Palco Mundo: Dua Lipa e Ivete Sangalo

Palco Sunset: Ludmilla e Macy Gray

O festival ainda não divulgou o nome das atrações deste dia para o palco New Dance Order.

