Versão sul-coreana de 'La Casa de Papel' terá ator de 'Round 6'

Na última terça-feira, 30, a Netflix anunciou nas redes sociais que a série espanhola 'La Casa de Papel' terá uma versão sul-coreana. A informação foi divulgada através de um vídeo do ator Park Hae Soo, intérprete do jogador 218 na série coreana 'Round 6', que dará vida ao personagem Berlim no novo formato.

Em publicação no perfil do Instagram, a plataforma de streaming anunciou que o lançamento acontecerá no próximo ano. "Seria... Lo Round de Papel 6? Finalmente eu posso anunciar que vai ter uma versão coreana de La Casa de Papel chegando no meu site em 2022!", diz a legenda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Carnaval 2022: Fortaleza não terá festa pública, anuncia Sarto

Veja programação presencial e virtual do Dragão do Mar nesta semana

Rock in Rio 2022: Guns N' Roses e Måneskin são confirmados

Os anos de Freddie Mercury em Munique

Outros detalhes ainda não foram divulgados. Entretanto, a parte 2 da quinta temporada de 'La Casa de Papel' chega na Netflix nesta sexta-feira, 3. O serviço também já confirmou novo spin-off com previsão de lançamento para 2023.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags