Pocah retorna aos palcos em evento de Fortaleza

A cantora irá se apresentar no evento "Fim de Ano + Estilo" organizado por Edgel Joseph, CEO da Revista Com Estilo

Pocah retorna oficialmente aos palcos nesta quarta-feira, 1º de dezembro, e sua volta acontece em Fortaleza, no evento "Fim de Ano + Estilo". Além da cantora, a festa promete reunir diversas influenciadoras de moda.

O evento foi organizado por Edgel Joseph, a "Mulher do Futuro", que desde de 2016 traz artistas nacionais para lançar a edição anual da Revista Com Estilo no fim do ano. Anitta, Thaynara OG, Luisa Sonza e Bianca Andrade (Boca Rosa) já foram capa da revista nas edições passadas e vieram até o Ceará para o evento de lançamento.

Sobre o assunto Amazon Prime Video em dezembro: veja os lançamentos de filmes e séries

Nova Brasil: Hwasa, do grupo de k-pop Mamamoo, lança EP 'Guilty Pleasure'

Carnaval 2022: Fortaleza não terá festa pública, anuncia Sarto

Veja programação presencial e virtual do Dragão do Mar nesta semana

Rock in Rio 2022: Guns N' Roses e Måneskin são confirmados

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nas redes sociais, Pocah compartilhou ensaios com sua equipe de bailarinos e mostrou animação em finalmente retornar aos palcos. Recentemente, a cantora também anunciou o feat "Passando o Rodo" com Tainá Costa, Lara Silva e Mirella.

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags