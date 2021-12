Elza Soares revela ter contraído Covid-19 e reforça papel da vacinação

A cantora e compositora Elza Soares utilizou suas redes sociais na última terça-feira, 30, para revelar aos seus seguidores que chegou a ser diagnosticada com a Covid-19, porém sem apresentar sintomas. Em sua publicação, ela comentou a vitória diante do vírus e aproveitou o espaço para fazer um apelo aos seus seguidores: continuar com a vacinação contra a doença.

No vídeo publicado, Elza fala a respeito de como descobriu que havia contraído a Covid-19. Ela relata que só soube após laudo médico e comenta sobre sua experiência: “Gente, estou aqui para contar para vocês uma coisa sinceramente pavorosa e, ao mesmo tempo, uma experiência para mim. Eu tive Covid-19, passei por ela e não senti nada. Só depois o médico deu um laudo dizendo que eu estava com ela, mas não senti nada”.

Assim, a cantora reforçou a importância de manter os cuidados contra a doença e de se vacinar: “Por favor, não fujam da vacina. Tem que se vacinar, porque eu fui vacinada três vezes e pude escapar da doença danada. Se cuidem e se vacinem, por favor. Todo o cuidado é pouco. É uma doença horrorosa que veio para matar, não para brincar”.

Em seu depoimento, a artista ainda defendeu a ciência: “As vacinas salvaram a minha vida. Fiz questão de gravar esse depoimento, de mostrar meu exemplo para pedir para vocês que vacinem-se! Por favor, vacinem-se! Essa doença horrorosa é muito perigosa. Viva a ciência!”.

