Músicas de Marília Mendonça: relembre os sucessos da rainha da sofrência

A cantora e compositora Marília Mendonça, 26 anos, que morreu hoje, sexta-feira, 5 de novembro (05/11), após um acidente de avião em Minas Gerais, teve sua carreira consolidada na música sertaneja no ano de 2015. Precursora do movimento 'feminejo' - marcado pela ascensão de mulheres cantando o gênero que, até o início dos anos 2000, era predominantemente masculino -, Marília ganhou o carisma dos brasileiros com composições músicas melancólicas, que lhe rendeu o título de 'rainha da sofrência'.

Com veia artística desde muito nova, Marília começou a compor suas primeiras canções em 2012. A primeira composição foi feita em parceria com João Neto e Frederico, a 'Minha Herança'. Logo depois, já dominando as vivências da sofrência, a rainha também compôs músicas marcantes como 'É Com Ela Que Eu Estou', performada por Cristiano Araújo, e os sucessos de 2014 'Até Você Voltar' e 'Cuida Bem Dela', performadas por Henrique e Juliano.

No entanto, Marília ganhou visibilidade nacional apenas após o lançamento da música 'Infiel", faixa de seu primeiro DVD, em 2016. O sucesso instantâneo garantiu a cantora a primeira colocação nas paradas musicais do país. A partir daí, a cantora emplacou outros hits como "Sentimento louco", "De quem é a culpa?", "Amante não tem lar", "Como faz com ela", "Supera" e "Bebi liguei", entre outros.

Na plataforma de streaming de músicas Spotify, Marília tem mais de 18 milhões de fãs e ultrapassou, em número de seguidores, artistas como os Beatles. Durante dois anos consecutivos, em 2019 e 2020, a rainha da sofrência foi a artista mais ouvida na plataforma no Brasil. Em 2020, ficou na 27ª posição de artista feminina mais ouvida no mundo.

Confira algumas músicas - e letras - que consagraram Marília Mendonça no sertanejo:

A letra de Infiel

Isso não é uma disputa

Eu não quero te provocar

Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer

Hoje a farsa vai acabar

Hoje não tem hora de ir embora

Hoje ele vai ficar

No momento deve estar feliz e achando que ganhou

Não perdi nada, acabei de me livrar

Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção

Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção

E agora, será que aguenta a barra sozinha?

Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha

O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando

Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando

Essa competição por amor só serviu pra me machucar

Tá na sua mão, você agora vai cuidar

De um traidor, me faça esse favor

Iê, infiel

Eu quero ver você morar num motel

Estou te expulsando do meu coração

Assuma as consequências dessa traição

Iê, iê, iê, infiel

Agora ela vai fazer o meu papel

Daqui um tempo, você vai se acostumar

E aí vai ser a ela a quem vai enganar

Você não vai mudar

O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando

Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando

Essa competição por amor só serviu pra me machucar

Tá na sua mão, você agora vai cuidar

De um traidor, me faça esse favor

Iê, infiel

Eu quero ver você morar num motel

Estou te expulsando do meu coração

Assuma as consequências dessa traição

Iê, iê, iê, infiel

Agora ela vai fazer o meu papel

Daqui um tempo, você vai se acostumar

E aí vai ser a ela a quem vai enganar

Você não vai mudar

Iê, infiel

Agora ela vai fazer o meu papel

Daqui um tempo, você vai se acostumar

E aí vai ser a ela a quem vai enganar

Você não vai mudar

Iê, infiel

A letra de Como Faz Com Ela

Vai se preparando que eu não vou ter paciência

Se acha que eu não sei o que aprontou na minha ausência

Não vou deixar barato, não vou fingir que não vi

Eu já fiquei sabendo de outras bocas por aí

Do copo de cerveja, com delicadeza

Ofereceu pra aquela moça sentar na sua mesa

Não venha me dizer que foi só por educação

Eu sei que tá querendo me levar na conversa

Mas se você soubesse o que realmente me interessa

É saber se você faz amor comigo como faz com ela

Se quando beija morde a boca dela

Fala besteira no ouvido, como faz comigo

Tudo o que eu preciso

É saber se você faz amor comigo como faz com ela

Se quando beija morde a boca dela

Fala besteira no ouvido, como faz comigo

Tudo o que eu preciso

É saber se você faz amor comigo como faz com ela

Ô-ô-ô

Se é melhor com ela

Do copo de cerveja, com delicadeza

Ofereceu pra aquela moça sentar na sua mesa

Não venha me dizer que foi só por educação

Eu sei que tá querendo me levar na conversa

Mas se você soubesse o que realmente me interessa

É saber se você faz amor comigo como faz com ela

Se quando beija morde a boca dela

Fala besteira no ouvido, como faz comigo

Tudo o que eu preciso

É saber se você faz amor comigo como faz com ela

Se quando beija morde a boca dela

Fala besteira no ouvido como faz comigo

Tudo o que eu preciso

É saber se você faz amor comigo como faz com ela

Uô-ô-ô!

Se é melhor com ela

É saber se você faz amor comigo como faz com ela

Se quando beija morde a boca dela

Fala besteira no ouvido como faz comigo

Tudo o que eu preciso

É saber se você faz amor comigo como faz com ela

Ô-ô-ô!

Se é melhor com ela

Saber se você faz amor comigo como faz com ela

A letra de De Quem É a Culpa?

Exagerado sim

Sou mais você que eu

Sobrevivo de olhares

E alguns abraços que me deu

E o que vai ser de mim

E meu assunto que não muda

Minha cabeça não ajuda, loucura, tortura

E que se dane a minha postura

Se eu mudei você não viu

Eu só queria ter você por perto

Mas você sumiu

É tipo um vício que não tem mais cura

E agora de quem é a culpa

A culpa é sua por ter esse sorriso

Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele

Só isso

Não finja que eu não tô falando com você

Eu tô parado no meio da rua

Eu tô entrando no meio dos carros

Sem você a vida não continua

Não finja que eu não tô falando com você

Ninguém entende o que tô passando

Quem é você que eu não conheço mais

Me apaixonei pelo que eu inventei de você

Mas você sumiu

É tipo um vício que não tem mais cura

E agora de quem é a culpa

A culpa é sua por ter esse sorriso

Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele

Só isso

Não finja que eu não tô falando com você

Eu tô parado no meio da rua

Eu tô entrando no meio dos carros

Sem você a vida não continua

Não finja que eu não tô falando com você

Ninguém entende o que tô passando

Quem é você que eu não conheço mais

Me apaixonei pelo que eu inventei de você

Iê-iê

Iê-iê

Me apaixonei pelo que eu inventei de você

A letra de Amante não tem lar

Só vim me desculpar

Eu não vou demorar

Não vou tentar ser sua amiga

Pois sei que não dá

Você vai me odiar

Mas eu vim te contar

Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar

Sua família é tão bonita

Eu nunca tive isso na vida

E se eu continuar assim eu sei que não vou ter ele

Ele te ama de verdade

E a culpa foi minha

Minha responsabilidade eu vou resolver

Não quero atrapalhar você

E o preço que eu pago

É nunca ser amada de verdade

Ninguém me respeita nessa cidade

Amante não tem lar

Amante nunca vai casar

E o preço que eu pago

É nunca ser amada de verdade

Ninguém me respeita nessa cidade

Amante não vai ser fiel

Amante não usa aliança e véu

Sua família é tão bonita

Eu nunca tive isso na vida

E se eu continuar assim eu sei que não vou ter ele

Ele te ama de verdade

E a culpa foi minha

Minha responsabilidade eu vou resolver

Não quero atrapalhar você

E o preço que eu pago

É nunca ser amada de verdade

Ninguém me respeita nessa cidade

Amante não tem lar

Amante nunca vai casar

E o preço que eu pago

É nunca ser amada de verdade

Ninguém me respeita nessa cidade

Amante não vai ser fiel

Amante não usa aliança e véu

E o preço que eu pago

É nunca ser amada de verdade

Amante não tem lar

Amante nunca vai casar

E o preço que eu pago

É nunca ser amada de verdade

Ninguém me respeita nessa cidade

Amante não vai ser fiel

Amante não usa aliança e véu

A letra de Supera

'Tá de novo com essa pessoa

Não 'to acreditando

Vai fazer papel de trouxa outra vez

'Cê não aprende mesmo

Pra você isso é amor

Mas pra ele isso não passa de um plano B

Se não pegar ninguém da lista, liga pra você

Te usa e joga fora

Para de insistir, chega de se iludir

O que 'cê 'tá passando, eu já passei e eu sobrevivi

Se ele não te quer, supera

Se ele não te quer, supera

Ele 'tá fazendo de tapete o seu coração

Promete pra mim que dessa vez você vai falar não

De mulher pra mulher, supera

De mulher pra mulher, supera

Pra você isso é amor

Mas pra ele isso não passa de um plano B

Se não pegar ninguém da lista, liga pra você

Te usa e joga fora

Para de insistir, chega de se iludir

O que 'cê 'tá passando, eu já passei e eu sobrevivi

Se ele não te quer, supera

Se ele não te quer, supera

Ele 'tá fazendo de tapete o seu coração

Promete pra mim que dessa vez você vai falar não

De mulher pra mulher, supera

De mulher pra mulher, supera

Se ele não te quer, supera

De mulher pra mulher, supera

A letra de Bebi Liguei

Acordei mais uma vez embriagado

E o seu cheiro impregnado na minha roupa

Só ficou o resto do seu beijo na minha boca

Você deu corda e o coração entrou na forca

A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida

Mas desandou com a sua ligação perdida, ah

Faltou coragem pra dizer que não

Bebi, liguei, parei no seu colchão

Chego apaixonado e saio arrependido

Amar por dois só me dá prejuízo

Faltou coragem pra dizer que não

Bebi, liguei, parei no seu colchão

Chego apaixonado e saio arrependido

Amar por dois só me dá prejuízo

Só me dá prejuízo

Só ficou o resto do seu beijo na minha boca

Você deu corda e o coração entrou na forca

A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida

Mas desandou com a sua ligação perdida, ah

Faltou coragem pra dizer que não

Bebi, liguei, parei no seu colchão

Chego apaixonado e saio arrependido

Amar por dois só me dá prejuízo

Faltou coragem pra dizer que não

Bebi, liguei, parei no seu colchão

Chego apaixonado e saio arrependido

Amar por dois só me dá prejuízo

Só me dá prejuízo

Chego apaixonado e saio arrependido

Amar por dois só me dá prejuízo

Faltou coragem pra dizer que não

Bebi, liguei, parei no seu colchão

Chego apaixonado e saio arrependido

Amar por dois só me dá prejuízo

Só me dá prejuízo

