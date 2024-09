Jeep Compass lidera entre os SUVs médios no acumulado do ano; Commander vence entre 7 lugares

A Jeep conquistou 5% do mercado total no mês e soma 77.235 vendas em 2024

No segmento dos SUVs médios, o Jeep Compass mantém a liderança nas vendas acumuladas do ano. O veículo emplacou mais de 31 mil unidades no período de janeiro a agosto. Somente no mês anterior, emplacou 4.005 unidades.

Após 11.213 unidades emplacadas em agosto, a Jeep conquistou 5% do mercado total no mês e soma 77.235 vendas em 2024.

O Jeep Commander liderou a categoria dos SUVs grandes de sete lugares, com 1.673 vendas e 10.445 emplacamentos desde o começo do ano. As vendas do modelo que contém o novo motor Hurricane da gama superaram os 35% das vendas.



Já o Jeep Renegade registrou 5.517 unidades comercializadas, ocupando a quarta posição no segmento B-SUV. A marca atribui a chegada da versão 2025 como importante nesse resultado. No acumulado do ano, o veículo soma cerca de 35 mil unidades vendidas. Julho foi considerado pela montadora como o mês do Renegade, já que o veículo bateu 500 mil unidades vendidas, sendo o SUV mais vendido no País de 2015 até hoje.