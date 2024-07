Jeep lança Renegade 2025 com quatro novas versões; veja modelos e preços

Montadora norte-americana amplia line up do seu SUV mais vendido no Brasil para alcançar novas fatias de mercado

Prestes a completar dez anos no Brasil, o Jeep Renegade acaba de ganhar quatro novas versões. O lançamento da linha 2025, divulgado pela Jeep nesta semana, amplia o line up do SUV para sete opções de configurações com foco no fortalecimento da marca no Brasil, onde mais de meio milhão de Renegades foram emplacados desde a chegada do compacto ao País, em 2015.



Das quatro versões apresentadas, apenas a Willys têm tração 4X4. O carro chega em edição limitada, com previsão de apenas 500 entregas por ano, custando R$ 179,9 mil, o maior valor dentre as sete versões. Os outros três lançamentos foram o Renegade Altitude (R$ 147,9 mil), o Night Eagle (170,9 mil) e o Sahara (R$ 173,9 mil), todos com tração 4X2. (veja o detalhamento de preços ao fim da matéria).

As novidades se juntam ao 1.3 Turbo, Longitude e Trailhawk. Os carros da linha 2025 têm a mesma motorização das versões anteriores. São equipados com motor 1.3 turbo flex de 185 cv, o mais potente da categoria no Brasil, além de contar com suspensão independente nas quatro rodas.