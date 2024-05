Jeep Commander 2025, o grandão mais forte e mais barato

Ele é pernambucano, tal qual os primos. Os três saem da fábrica em Goiana (PE), mas a Jeep escolheu o Uruguai para apresentá-los, na zona rural de Punta del Este e Maldonado. O POVO dirigiu o modelo, cujos preços começam na inédita Longitude com motor T270 1.3 turbo flex com cinco lugares por R$ 217.290 e vão até R$ 321.290, na também inédita Blackhawk 2.0 gasolina 4x4, a que testamos.

Jocélio Leal, enviado ao Uruguai (Punta del Este e Maldonado, a convite da Jeep do Brasil) - O Novo Jeep Commander 2025 é novo sobretudo pelo novo motor Hurricane 2.0 turbo de 272 cv. Depois vêm as tecnologias de condução semi autônoma de nível 2 em todas as versões e garantia de cinco anos, também oferecida aos demais modelos da marca - o novo Compass e o Renegade, mesmo para aqueles comprados a partir de 2022. Com o Hurricane 2.0T e 40,8 kgfm de torque, o Jeep Commander acelera de 0 a 100 km/h em sete segundos. E em mais um efeito chinês, a Jeep anunciou reduções de R$ 18 mil a R$ 40 mil em relação à gama atual.

Uma outra novidade no portfólio do modelo é esta opção com cinco lugares da Longitude - terceira fileira se tornou opcional. Cá pra nós, os sete lugares resolvem, mas havia muita gente querendo ter mesmo cinco e ganhar espaço para porta-malas. Na versão com menos passageiros, 661 litros de volume livre no porta-malas, tornando-o o maior da categoria D-SUV com cinco lugares. Com sete lugares, são 233 litros de capacidade, o maior volume com sete ocupantes na categoria. Já que estamos falando de bagageiro, veja essa:

O espaço aumenta de acordo com a combinação escolhida, podendo chegar a 1.760 litros com o rebatimento da segunda e terceira fileiras de bancos. O acesso à terceira fileira de bancos pede um leve toque na alavanca para puxar e rebater a segunda fileira, abrindo um espaço para que duas pessoas (sejam adultos ou crianças) alcancem e se acomodem na terceira fileira. A segunda fileira permite um deslocamento longitudinal de até 14 centímetros, o que permite facilitar a vida para passageiros da segunda ou terceira fileira (ao liberar mais espaço para as pernas), ou um aumento do espaço do porta malas. Repare nas possibilidades de configuração e o volume disponível no porta-malas em cada uma delas:

• 7 ocupantes = 233 litros

• 6 ocupantes = 448 litros

• 5 ocupantes = 661 litros

• 4 ocupantes = 736 litros

• 2 ocupantes (motorista e passageiro) = 1.760 litros (até o teto)

Por fora, não há lá tantos sinais de mudança. O motor é mesmo o que puxa. Depois de trazer o Compass 2025 com o motor de 272 cv da Ram Rampage, não se esperava nada diferente. T270 1.3 turbo flex passa a ser oferecida com 5 lugares e a terceira fileira como opcional. O motor 2.0 turbo a gasolina da Ram Rampage está lá, equipando as novas versões Overland Hurricane e a inédita Blackhawk Hurricane.

De todo modo, para não dizer que não mudou, as sete fendas da Jeep na dianteira têm inclinação menor e possuem grade interna horizontal. Ao todo, são seis versões. Somente a Overland e Blackhawk - as mais caras - vêm com o novo motor. Além do 1.3 turbo de 185 cv e 27,5 kgfm de torque, tem ainda o 2.0 turbodiesel de 170 cv. Sim, o diesel resiste. Ele tem 35,7 kgfm de torque aliado ao câmbio automático de 9 marchas e tração 4x4 com reduzida e seletor de modos de condução.

Dirigir o Commander 2025, especialmente nos trechos rodoviários, é uma experiência marcada pela tranquilidade. Sobretudo, nas horas mais importantes da estrada - leiam-se ultrapassagens e retomadas. O aumento da oferta de itens de tecnologia de série desde a versão de entrada até a sua versão mais completa é um trunfo competitivo bem relevante.