Novos Jeep Wrangler e Gladiator Rubicon saem pelo mesmo preço

Após o lançamento do Compass e do Commander com novas motorizações e renovar o cardápio do Renegade, a Jeep apresentou mais novidades para amantes do espírito aventureiro: os novos Wrangler e Gladiator. Ambos estão disponíveis na configuração Rubicon. O Jeep Wrangler Rubicon e a picape Gladiator Rubicon são comercializados pelo mesmo preço, no valor de R$ 499.990.

Design

A nova grade frontal acomoda as tradicionais sete fendas do Wrangler e do Gladiator, com um visual atualizado com as fendas texturizadas em preto, molduras metálicas em cinza neutro e contornos na cor da carroçaria.



Os modelos também contam com novas rodas de 17 polegadas e pneus de uso misto. As caixas de rodas e o teto na cor preta trazem o efeito bicolor aos carros, tornando o visual mais esportivo e moderno.