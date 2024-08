Jeep teve em julho o melhor desempenho desde agosto de 2023

Jeep aumenta market share, volume de vendas e tem o melhor desempenho do ano em julho Crédito: Pedro Brito/Jeep

Em julho, mês em que se comemorou o 83º aniversário e o lançamento do Renegade 2025, a Jeep ainda aumentou o market share, o volume de vendas e o número de emplacamentos no Brasil. Neste período, a marca obteve 12.193 emplacamentos, o maior desde agosto de 2023, o que representou um crescimento de dois mil carros em relação ao mês anterior. Além disso, a marca conquistou 5,3% da fatia de mercado, sendo mais 0,4 p. p. em comparação a junho deste ano. A Jeep também ultrapassou 60 mil carros emplacados em 2024, totalizando 66.023 unidades até o momento.

Além disso, julho é considerado, pela marca, o "mês do Renegade", já que o modelo ultrapassou o marco de meio milhão de unidades vendidas, sendo SUV mais vendido no País de 2015 até hoje. A linha 2025 apresenta quatro novas versões. Ainda no mês, o modelo obteve 5.757 unidades, o maior dos últimos três anos e que corresponde a um aumento de 1,2 mil carros em relação a junho. Além disso, o modelo equivale a 9,7% do mercado de SUVs compactos em julho, a mais alta participação desde agosto do ano passado, com um crescimento de 0,6 pontos percentuais em comparação ao mês de junho.