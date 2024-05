Jeep Compass 2025 tem novo motor de 272 cv e desconto de até R$ 20 mil

O POVO traz todos os detalhes do novo Compass 2025, fabricado em Pernambuco e apresentado em test drive no Uruguai. A linha 2025 tem a mesma cara, praticamente, mas inclui o novo motor Hurricane 2.0T de 272 cv e 400 Nm (40,1 kgfm) de torque gerados pelo propulsor 2 litros de quatro cilindros em linha a gasolina. Acelera de 0 a 100 km/h em 6,3 segundos.Há redução de até R$ 20 mil. Começa em R$ 179.990 e vai até R$ 279.790; Confira galeria de imagens

Ao mirar o novo Compass 2025, não se percebe grandes alterações. A estética dele é praticamente idêntica. Só mesmo quem for mais afeito aos detalhes. A grande novidade do SUV produzido em Goiana (PE) é perceptível no pé e no contagiros. A linha 2025 traz o novo motor Hurricane 2.0T de 272 cv e 400 Nm (40,1 kgfm) de torque gerados pelo propulsor 2 litros de quatro cilindros em linha a gasolina. Acelera de 0 a 100 km/h em 6,3 segundos. Na tabela, de preços, menos até R$ 20 mil. Começa em R$ 179.990 e vai até R$ 279.790.

Outro trunfo do modelo é o ADAS nível 2 de série em praticamente todas as versões. Com o novo ADAS, entra o ADA (Assistente ativo de direção). É a combinação do uso do Lane Centering (centralizador em faixa) e do ACC. A combinação permite que o carro faça curvas de forma autônoma em vias sinalizadas enquanto mantém a velocidade pré-definida.

É o SUV médio mais rápido produzido no Brasil, enche o peito a Stellantis. Mesmo que ao volante não se queira ir aos 228 km/h prometidos, tem-se uma vigorosa capacidade de retomada. No cardápio de versões, uma nova. A versão inédita Blackhawk põe no Compass uma pegada esportiva. Para lançar o rapaz, a Jeep marcou o evento para Punta del Este, no Uruguai. O resultado surpreendeu.

Além do lançamento da versão Blackhawk, a linha 2025 também adiciona a versão Overland. Ao todo, são sete versões: Jeep Compass Sport e Longitude (equipados com motor T270 Turbo Flex), Jeep Compass Limited (motor T270 ou TD350 Turbo Diesel), Jeep Compass Série S (motor T270), Jeep Compass Overland (motor Hurricane), Jeep Compass Blackhawk (motor Hurricane).

O porta-malas tem abertura e fechamento eletrônicos e possui sensor de presença, muito útil na vida real do supermercado com sacolas na mão. Não é novidade no mercado há anos, mas está lá no Compass na versão mais cara. Basta movimentar o pé por baixo do para-choque traseiro para que o sensor detecte a presença e acione o sistema de abertura ou fechamento de forma automática.

Na lista de diferenciais estéticos, tratamento escurecido em diversos pontos, como grade frontal, logotipos e rodas – que, aliás, são de 19 polegadas em liga leve, e as únicas a contar com pinças de freio na cor vermelha, com a clara função de dar o tom esportivo. Com a mesma função, os para-lamas e saias laterais são na cor da carroceria.

Testamos a versão Blackhawk, a mais completa e posicionada pela montadora como a estreia da linha esportiva da Jeep no Brasil. É uma delícia dirigir o Compass na estrada. Potência e torque estão lá e isso não implica acelerar além dos limites, mas sentir a tranquilidade das retomadas e ultrapassagens. A propósito, os fotossensores uruguaio são "gentis". A medição da velocidade para efeito de multa acontece depois que se cruza o display do aparelho. Caso no limite, ele exibe um simpático "Gracias". Caso não, alerta para o excesso e então o motorista pode reduzir até passar pelo aparelho que vai aferir a multa.

O novo trem de força (powertrain) traz um câmbio automático de nove velocidades e tração 4x4 Jeep Active Drive Low, sistema que dispõe de seletor de terrenos, de eixo traseiro totalmente desconectável e do Power Transfer Unit (PTU) – para maior eficiência de combustível e engates instantâneos quando a performance 4x4 é necessária. Ademais, foram realizados ajustes de suspensão especialmente para a motorização. A bordo, sistema de áudio Premium Beats, plataforma de serviços conectados Adventure Intelligence Plus com Alexa in-vehicle. O porta-malas é automático com sensor de presença e bancos elétricos para motorista e passageiro, algo apontado como diferencial porque de fato ainda é.

Com oito alto-falantes e subwoofer, o sistema Premium Beats está disponível em praticamente todas as versões na linha 2025. No caso das versões Longitude T270, o consumidor pode ainda optar pelo pacote Night Eagle, que inclui design externo com elementos escurecidos (rodas, friso lateral, moldura da grade, friso do rack de teto e logotipos), disponibilidade da cor especial Sting Gray, e outras mumunhas mais.

Para lidar com o novo motor, o sistema de transmissão é automático de nove marchas, com possibilidade de trocas manuais pelo volante ou alavanca. Atrelado ao motor Hurricane está também o sistema de Tração 4x4 Jeep Active Drive Low, que apresenta o eixo traseiro e a unidade de transferência de força (PTU) totalmente desconectáveis. Isso permite um alívio na transmissão quando a tração nas quatro rodas não é necessária, gerando economia de combustível – quando a tração 4x4 se faz necessária, ela é acionada instantaneamente.

Garantia total de 5 anos



A linha 2025 do Compass traz garantia de cinco anos de fábrica e assistência 24h em todo território nacional. Ademais, todas as unidades de Compass a partir de MY22 que ainda estejam em período de garantia e com as revisões em dia, passam a contar com a “Garantia Ampliada Jeep” por mais dois anos, de acordo com os critérios do programa, totalizando também os cinco anos.

Noutros termos, um cliente com um Compass MY22, que estaria com a sua garantia de três anos terminando esse ano, poderá ter mais

dois anos de garantia adicional, de acordo com os critérios do programa.

Por fora

Poucas mudanças estéticas

Estreia a versão inédita esportiva Blackhawk

Nova grade dianteira

Novas rodas com desenhos exclusivos com opções de 18” e 19”

Usa pneus Pirelli Scorpion, de perfil mais voltado ao asfalto

Por dentro

Porta-malas automático com sensor de presença

Bancos elétricos para motorista e passageiro

Tem bancos revestidos com couro preto trazem a inscrição com o nome Blackhawk bordada

Teto solar panorâmico

Mecânica

O destaque é o novo motor Hurricane 2.0T, o mesmo do novo Commander. É o SUV médio mais rápido produzido no Brasil

São 272 CV de potência e 400 Nm (40,1 kgfm) de torque gerados pelo propulsor 2 litros de quatro cilindros em linha a gasolina

Vai de 0 a 100 km/h em 6,3 segundos

Atinge velocidade máxima é 228 km/h.

O motor Hurricane é todo feito de alumínio e tem injeção direta e duplo comando variável

Novo powertrain com câmbio automático de nove velocidades e

Tração 4x4 Jeep Active Drive Low

Tecnologia



A linha 2025 passa a oferecer ADAS nível 2 com a adição do ADA (Assistente ativo de direção)

ADAS L2 permite que o carro faça curvas de forma autônoma em vias sinalizadas enquanto mantém a velocidade pré-definida

Sistema de áudio Premium Beats

Plataforma de serviços conectados Adventure Intelligence Plus com Alexa in-vehicle



Garantia

Garantia total de 5 anos e possibilidade de blindagem certificada pela engenharia Stellantis



Quanto Custa



Tem redução de até R$ 20 mil em relação à gama atual

Sport 1.3 turbo flex – R$ 179.990 (R$ 5 mil a menos)

Longitude 1.3 turbo flex – R$ 196.990 (R$ 4.800 a menos)

Limited 1.3 turbo flex – R$ 216.990 (R$ 7 mil a menos)

Série S 1.3 turbo flex – R$ 236.990 (R$ 13 mil a menos)

Limited 2.0 turbodiesel – R$ 249.990 (R$ 20 mil a menos)

Overland 2.0 turbo a gasolina – R$ 266.990 (inédita)

Blackhawk 2.0 turbo a gasolina – R$ 279.990 (inédita)

O sistema de tração conta, ainda, com um seletor de terrenos pelo qual o condutor escolher um desses:

• Auto/Standard – detecta automaticamente a necessidade de acionamento da tração 4x4.

• Snow – para utilização em terrenos de baixa aderência, como por exemplo grama molhada. Quando selecionado, este modo permite:

- Arranque em 2ª marcha;

- Modo 4x4 Full Time para minimizar a tendência em sair de traseira e maximizar a tração, dividindo-a igualmente entre os eixos dianteiro e traseiro;

- Controle do torque eletronicamente.

• Sand/Mud – apresenta calibração do acelerador otimizada para a performance em areia e lama. Permite:

- Trocas de marchas em rotações mais altas;

- Modo 4x4 Full Time para maximizar a tração reduzida e possibilitar maior deslizamento das

rodas.

O sistema de suspensão é independente nas quatro rodas. Faz com que as rodas operem de forma independente, com promessa de maior estabilidade. A principal vantagem é o maior controle das forças que atuam nas rodas no sentido longitudinal (acelerações e freadas), vertical (desnivelamentos do piso) e na rolagem da carroceria (curvas).

ADAS nível 2

Na linha 2025, o modelo passa a dispor do ADA (Assistente ativo de direção), que combina o uso do Lane Centering (centralizador de faixas) e do ACC. Essa combinação permite que o carro faça curvas de forma autônoma em vias sinalizadas enquanto mantém a velocidade pré-definida. Isso garante ao modelo subir para o nível 2 de autonomia (neste grupo, estão os carros dotados de sistemas avançados de assistência à direção – ADAS, que podem assumir a direção, aceleração e frenagem em cenários específicos). Este recurso de série começa na versão Longitude Flex. Na Sport, é opcional.

Confira o menu de recursos para direção autônoma

• ADA | Assistente ativo de direção – ADAS L2

É a combinação do uso do Lane Centering e do ACC. Essa combinação permite que o carro faça curvas de forma autônoma enquanto mantém a velocidade pré-definida. Mas importante: em vias sinalizadas

• Lane Centering | Centralizador de faixa

Esse é um avançado recurso que mantém o carro centralizado entre as faixas em uma estrada, monitorando outros veículos em faixas adjacentes através dos sensores do

veículo.

• ACC | Piloto automático adaptativo com Stop&Go

Escolhe-se uma velocidade e uma distância constante que deseja manter de outros veículos e a tecnologia do seu Jeep acelera ou diminuir a velocidade. Em caso de paradas totais até 2s, o sistema volta automaticamente.

• AHB | Comutação automática dos faróis: por meio de uma câmera frontal identifica quando outros veículos se aproximam em sua direção, e regula a intensidade do farol de forma automática. Bem útil na estrada. Funciona também para casos em que identifica outro motorista à frente, sem ofuscar o retrovisor.

• DDT | Detector de fadiga do motorista: tecnologia que analisa o comportamento do condutor em viagens longas. Caso detecte sinais de fadiga ou queda de atenção, ativa alertas e uma mensagem no painel, sugerindo que o motorista faça uma pausa.

• LDW | Aviso de mudança de faixas: uma câmera no para-brisa ajuda a monitorar marcações na pista, e em caso de um desvio, o sistema emite alertas no painel e começa a corrigir a direção gradualmente, para manter o veículo na faixa.

• FCW + PEB | Aviso de colisão frontal com frenagem de emergência com detecção de pedestres e ciclistas: sistema que identifica obstáculos na via (por meio de sensores de detecção de pedestres, ciclistas e motociclistas) para evitar acidentes. e fornece alertas no painel e no volante. Caso o condutor não apresente reação, ele aciona os freios

automaticamente.

• TSR | Reconhecimento de placas de trânsito: sistema capaz de reconhecer placas de trânsito, como as de velocidade permitida, e emite alertas visual e sonoro caso o condutor esteja dirigindo acima do limite.

• BSM | Monitoramento de pontos cegos: presença de sensores que ajudam a monitorar pontos cegos, emitindo avisos sonoros e alerta visual no retrovisor sempre que há movimento ou obstáculo lateral.

• RCM | Detecção de tráfego cruzado traseiro: sistema de ajuda ao motorista nas manobras em marcha a ré em caso de visibilidade reduzida. Ele controla as áreas de detecção traseiras em ambos os lados do veículo, a fim de identificar objetos que se deslocam para os lados do veículo (a uma velocidade mínima de aproximadamente 5 km/h e máxima de cerca de 30 km/h – por exemplo, como é comum acontecer em estacionamentos).

• Park Assist: presença de câmeras e sensores externos que ajudam a executar a manobra corretamente por meio da exposição das imagens na tela da central multimídia. O sistema realiza a manobra, com o motorista apenas acelerando e freando o veículo.

A lista tem ainda sete airbags, sistema de detecção da pressão dos

pneus, TC (Controle de Tração), PBA (Panic Brake Assist), HSA (Assistente de partida em aclives), DST - não é o que você está pensando - (Dynamic Steering Torque), ERM (Sistema Eletrônico Anticapotamento, TSC (Trailer Sway Control), ABS (Anti- lock Braking System) e ESC (Controle eletrônico de estabilidade), entre outros.

Confira alguns atributos



• Quadro de instrumentos 10,25” Full Digital e HD: de série a partir da versão Longitude, é totalmente digital e permite diversas possibilidades de personalização, inclusive do estilo do menu.

• Central multimídia de 10,1” com Adventure Intelligence Plus: tela Full HD com navegação embarcada de série e presença da Adventure Intelligence, a plataforma de serviços conectados da Jeep.

• Espelhamento sem fio para Android Auto e Apple Carplay: não é necessário o uso de fios para espelhar seu celular na central multimídia, independentemente do tipo de smartphone. Também de série em todas as versões.

• Carregador de celular sem fio: é possível carregar o smartphone, basta apoiá-lo na área indicada do console central e o procedimento é feito por indução (é necessário apenas que o aparelho seja compatível com essa tecnologia).

• Adventure Intelligence Plus: plataforma de serviços conectados oferecida pela Jeep, que transforma os SUVs da marca em um produto totalmente conectado, oferecendo uma série de serviços que garantem mais conforto, segurança e entretenimento para motoristas e passageiros.

Alexa a bordo



O chamado Alexa in-vehicle pede que se esteja conectado e sincronizado com uma conta pessoal. Todos os clientes com veículos conectados terão um ano do serviço incluso, já que a funcionalidade está atrelada ao plano de Wi-Fi. Para ter acesso à Alexa in-vehicle, é necessário que os clientes ativem a conectividade em seus carros, e dessa forma passem a contar com inúmeras vantagens, como descontos em diversas seguradoras, por exemplo.



Motor T270



As versões Sport, Longitude, Limited e Série S recebem o já conhecido motor T270 Turbo Flex, que apresenta 185 CV de potência e 270

Nm de torque, e trabalha associado a um câmbio automático de seis velocidades.

Motor TD350 Turbo Diesel



Com 170 cv de potência e 350 Nm de torque, o motor TD350 Turbo Diesel se mantém como um diferencial de escolha dos clientes do Compass. O motor TD350 mantém seu baixo consumo de combustível (10,3 km/l na cidade e 13,5 km/l na estrada) e ótima autonomia com tanque de 60 litros.

Revisões



E o pacote de revisões do Jeep Compass segue o modelo atual, com revisões a cada 12 mil KM ou 12 meses para os modelos com motores T270 e Hurricane e 20 mil KM ou 12 meses para o motor TD350.

Blindagem Certificada pela Jeep



A blindagem certificada by Jeep é mais uma novidade. Um serviço disponível para o Brasil inteiro, que mantém a garantia de cinco anos do modelo. Esse processo de blindagem nível lll-A foi certificado de maneira que a blindagem não interfira nas características funcionais do produto.

Mesmo os Jeep Compass seminovos que ainda estiverem com a garantia ativa, podem realizar a blindagem com a empresa homologada, mantendo assim 100% sua garantia. No caso dos seminovos, eles devem passar por uma avaliação prévia em uma concessionária Jeep, antes de ser encaminhado para o processo de blindagem na empresa homologada.

Veja cada versão

Jeep Compass Sport | Motor T270 Turbo Flex



• A/C Dual Zone

• Apple Carplay e Android Auto sem fio

• Bancos em tecido

• Central Multimídia de 8,4”

• Faróis Full LED com assinatura em LED

• Lanternas em LED

• Quadro de instrumentos de 7”

• Rodas de liga leve de 18”

• Sensor de chuva e crepuscular

• USB dianteiro e traseiro A+C

Opcionais:

- Bancos em couro

- Teto solar elétrico e panorâmico Command View

- Pacote High Tech – ADAS L2 (ADA; ACC; AHB; DDT; LDW; FCW+PEB; TSR); Quadro de

instrumentos de 10,25” e Central Multimídia de 10,1”

Jeep Compass Longitude |Motor T270 Turbo Flex



(todos os itens da versão Sport +)

• Nova Central Multimídia 10,1” com comando de voz avançado e GPS

• Novo Quadro de instrumentos de 10,25”

• Novo pacote ADAS Nível 2:

- ADA | Assistente ativo de direção

- ACC | Piloto automático adaptativo com Stop&Go

- AHB | Comutação automática dos faróis

- DDT | Detector de fadiga do motorista

- LDW | Aviso de mudança de faixas

- FCW + PEB | Aviso de colisão frontal com frenagem de emergência com detecção de pedestres

e ciclistas

- TSR | Reconhecimento de placas de trânsito

• Novas rodas de 18”

• Novo sistema de som Premium Beats

• Bancos e volante em couro

Opcionais:

• Teto solar elétrico e panorâmico Command View

• Pacote Night Eagle (Design escurecido + Adventure Intelligence + Alexa in-vehicle + Wireless

Charger + Park Assist + Rebatimento automático dos retrovisores + retrovisor eletrocrômico)

Jeep Compass Limited | Motor T270 Turbo Flex ou TD350 Turbo Diesel



(todos os itens da versão Longitude +)

• Novo Adventure Intelligence Plus

• Nova Alexa in-vehicle

• Novas rodas em liga leve de 19”

• 7 airbags

• Banco elétrico para o motorista

• Rebatimento automático dos retrovisores externos

• Retrovisor eletrocrômico

• Teto pintado de preto

• Wireless Charger

*Somente para motorização TD350: Tração 4x4 com seletor de terrenos e HDC + Câmbio AT9

Opcional:

Teto solar elétrico e panorâmico Command View

Jeep Compass Série S | Motor T270 Turbo Flex



(todos os itens da versão Limited +)

• Novas rodas de 19”

• Detecção de tráfego cruzado traseiro

• Monitoramento de Pontos Cegos

• Park Assist + sensor dianteiro

• Pintura das partes plásticas na cor da carroceria

• Revestimento interno do teto em preto

• Teto solar panorâmico

Jeep Compass Overland | Novo motor Hurricane 2.0T Gasolina



(todos os itens da versão Longitude +)

• 7 airbags

• Adventure Intelligence Plus

• Alexa in-vehicle

• Banco elétrico para o motorista

• Pintura das partes plásticas na cor da carroceria

• Rebatimento automático dos retrovisores externos

• Remote Start

• Retrovisor eletrocrômico

• Revestimento interno do teto em preto

• Rodas em liga leve de 19”

• Teto pintado de preto

• Wireless Charger

Opcional:

Teto solar elétrico e panorâmico Command View

Jeep Compass Blackhawk | Novo motor Hurricane 2.0T Gasolina



(todos os itens da versão Overland +)

• Banco elétrico para o passageiro

• Design escurecido

• Detecção de tráfego cruzado traseiro

• Monitoramento de Pontos Cegos

• Park Assist + sensor dianteiro

• Performance Pages

• Porta-malas automático com sensor de presença

• Rodas de 19” esportivas e com pinças de freio vermelhas

• Teto solar panorâmico

Por fora, o Compass não mudou quase nada Crédito: Pedro Brito- DIVULGAÇÃO

Central multimídia de 10,1" com Adventure Intelligence Plus: tela Full HD com navegação embarcada de série Crédito: Pedro Brito- DIVULGAÇÃO

Na versão Blackhawk as rodas são de 19 polegadas em liga leve, e as únicas a contar com pinças de freio na cor vermelha, com a clara função de dar o tom esportivo Crédito: Pedro Brito- DIVULGAÇÃO

Por fora, quase nada mudou, mas as duas versões mais caras, Overland e Blackhawk, trazem motor 2.0 turbo de 272 cv e 40,8 kgfm de torque Crédito: Pedro Brito - DIVULGAÇÃO