BYD lança Yuan Pro por R$ 182,8 mil, o SUV elétrico mais barato do Brasil

Novo BYD Yuran Pro, primeiro SUV compacto 100% elétrico do Brasil Crédito: Luciano Cesário/O POVO

A BYD lançou nesta quinta-feira, 5, o Yuan Pro, primeiro SUV compacto 100% elétrico do Brasil. O carro chega ao mercado por R$ 182,8 mil, o menor preço do segmento. Contudo, o valor pode ser reajustado após o fim da pré-venda, iniciada nesta semana nas concessionárias da marca de todo o País. A montadora pretende vender mil unidades até o dia 10 de setembro.

O Yuan é equipado com bateria Blade, a mesma já utilizada nos Veículos Elétricos (EVs) da BYD, com capacidade de 45,1 kWh. Segundo a chinesa, a autonomia do carro com a bateria completamente carregada é de 390 km no ciclo urbano e de 316 km na estrada, perfazendo média de 380 km. De acordo com cálculo da própria montadora, convertendo o gasto de energia para o sistema a combustão, o Yuan rodaria o equivalente a 56 km por litro de gasolina.

"É um veículo com alta eficiência energética e que teria um desempenho pelo menos cinco vezes maior na conversão para gasolina", assinalou Aikel Mansour, gerente de homologação da BYD no Brasil. "Esse comparativo ajuda a entender o quanto esse carro é disruptivo em termos de eficiência e performance", completou o executivo.



A bateria que faz o carro rodar também pode ser usada como fonte de energia externa. Por meio do sistema VtoL (Vehicle to Load), a bateria do carro se transforma em ponto de carregamento elétrico e pode ser utilizada para fornecer eletricidade a equipamentos eletrônicos como cafeteiras, notebooks, frigobar, entre outros.

Novo BYD Yuran Pro sendo abastecido durante evento em São Paulo Crédito: Luciano Cesário/O POVO Uso temporário O SUV também chega ao Brasil na modalidade carro por assinatura, sistema de locação em que o cliente aluga o veículo por uma taxa mensal e fica isento de gastos com documentação, IPVA, licenciamento, seguro e manutenção. A parcela parte de R$ 4,4 mil, com no máximo 48 meses de locação.



Performance Segundo a BYD, o Yuan Pro atinge 177 cv a 29,0 kgfm de toque máximo e consegue entregar aceleração de 0 a 100 km/h em 7,9 segundos. A velocidade máxima é de 160 km, modesta para o segmento dos SUVs, mas razoável considerando que o carro é 100% elétrico. Visual

O Yuan Pro adota design externo inspirado em linhas geométricas e pedras preciosas. No interior, o carro traz acabamento premium, com bancos revestidos em couro e painel em soft touch.

O SUV tem 1675 mm de altura, 4310 mm de comprimento, 1830 mm de largura e porta-malas com capacidade de até 265 litros.



A gama de cores inclui cinco opções: Azul Petróleo, Rosa Queimado, Verde, Cinza e Branco. Tecnologia

Marca registrada da BYD, a tela giratória também faz parte dos componentes tecnológicos do Yuan Pro. A central multimídia tem 12,8” com borda estreita e espelhamento sem fio para os sistemas Android Auto e Apple CarPlay. O painel de instrumentos é LCD Full-View de 8,8”.

Outros ativos de tecnologia são o controle automático de climatização de duas zonas, câmera panorâmica 3D de 360o, estação de carregamento móvel, carregamento sem fio para smartphones Apple e Android, wi-fi, GPS integrado e comandos de voz intuitivos.



O carro também oferece compatibilidade para acesso com cartão NFC (Near Field Communication ou, em português, Comunicação por Campo de Proximidade), tornando possível destravar a porta do motorista com um cartão ou pelo smartphone.

Segurança

O veículo é constituído por 80% de aço, conforme a montadora, o que o faz suportar mais de 10 toneladas de pressão por centímetro quadrado, sendo mais seguro no caso de uma batida. Além disso, os cintos de segurança dianteiros possuem pré-tensionamento e alerta sonoro.

O carro conta com seis airbags: dois frontais (motorista e passageiro), dois laterais (bancos dianteiros) e dois de cortina (dianteiro e traseiro).



O pacote de segurança ainda inclui o Sistema de Direção Assistida Elétrica (C-EPS), Freios ABS, Controle de Tração, Sistema de Distribuição da Força de Frenagem, Assistência de Partida em Rampas (HHC), Função de Frenagem Confortável, Controle de Cruzeiro (CC), Freio de Estacionamento Eletrônico (EPB), função Autohold (AVH), Sistema Direto de Monitoramento de Pressão dos Pneus (TPMS) e Controle Eletrônico de Estabilidade (VDC).

BYD Yuan Pro: ficha técnica Tipo de energia: Elétrico