Audi do Brasil abre pré-venda do Q6 e-tron a partir de R$ 529 mil

A Audi disponibilizou a pré-venda do novo Q6 e-tron no Brasil, modelo com mobilidade 100% elétrica. Estão disponíveis duas versões, a Q6 e-tron Performance quattro, e Q6 e-tron Performance Black quattro — com valores a partir de R$ 529.990,00 na modalidade venda direta. As encomendas do modelo já podem ser realizadas na rede de 42 concessionárias autorizadas da marca em todo o País. Em Fortaleza, a Audi Center. O veículo adota a nova linguagem visual de design da marca, prometendo autonomia para percorrer longas distâncias e apresentando tecnologias inéditas como a Plataforma Elétrica Premium (Premium Platform Electric - PPE).



A PPE foi desenvolvida na arquitetura de 800 Volts, com picos de 270kW DC (carregador de carga rápida, que fornece energia em corrente contínua). O tamanho da bateria e a distância entre-eixos dos veículos também são escaláveis. Isso permite incluir modelos SUV e CUV, bem como modelos Sportback ou Avant, que fazem parte do segmento principal da gama da Audi. Dimensões e cores do novo Q-6 e-tron

Na versão Q6 e-tron Performance, as cores disponíveis são Azul Plasma, Azul Ascari, Branco Geleira, Cinza Imã, Cinza Manhattan e Preto Mito. Internamente, os assentos recebem a tonalidade preta com costura na cor cinza rocha. Na versão Q6 e-tron Performance Black quattro, as tonalidades oferecidas são Azul Plasma, Azul Ascari, Branco Geleira, Cinza Imã, Cinza Manhattan, Cinza Daytona e Preto Mito. Os assentos recebem duas opções de combinação de cores: preto com costura cinza rocha, e cinza com costuras cinza antracite.

De acordo com a Audi, o modelo possui dimensões que permitem acomodar até cinco passageiros com conforto. São 4.771 mm (comprimento), 2.193 mm (largura), 1.685 mm (altura), e 2.889 mm (entre-eixos). O porta-malas traseiro tem capacidade total de 526 litros (1529 litros com os bancos rebatidos) e o porta-malas dianteiro conta com 64 litros de capacidade. Desempenho e potência O modelo recebe, em suas duas versões, a motorização elétrica, com um conjunto de baterias de íon lítio e capacidade de 100 kWh, que fornecem uma potência combinada de 387 cavalos e 535 Nm de torque. O conjunto acelera de 0 a 100 km/h em apenas 5,9 segundos, e atinge a velocidade máxima de 210 km/h (limitada eletronicamente).