Ram tem quase 20 mil picapes vendidas de janeiro a agosto

A Ram registrou, no mês de agosto, 463 picapes vendidas no Brasil. No acumulado do ano, a marca comercializou 19.930 picapes. Desde julho, a montadora já havia batido o próprio recorde de vendas no País.

Os resultados representam um aumento de 214% em relação ao mesmo período do ano passado e um alcance de 1,3% em participação, considerando o mercado total de veículos de passeio e comerciais leves.

A picape Rampage mantém como grande destaque da Ram em 2024. Somente em agosto, foram 2.059 unidades emplacadas do veículo, que contribuíram para as 15.569 unidades comercializadas no ano.