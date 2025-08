Como limpar o teclado do notebook? Veja dicas e motivos para fazer

Limpar o teclado do notebook regularmente evita falhas na digitação e até danos mais graves. Técnico ensina como fazer a higienização correta e com segurança e dá dicas

“A sujeira acumulada pode fazer as teclas travarem, apresentarem falhas ou até gerar curtos no teclado”, alerta Samuel Cezar, técnico em informática e especialista em manutenção de notebooks.

Muita gente não dá atenção à limpeza do teclado dos computadores , mas isso pode causar problemas sérios no equipamento.

A seguir, técnico tira dúvidas frequentes sobre como higienizar essa parte dos equipamentos e dá dicas de como limpar com segurança.

A frequência de limpeza pode depender do ambiente e dos hábitos do usuário. “Usar o notebook em locais limpos e evitar comer perto do equipamento ajudam muito. Pequenos detritos ou gordura de alimentos prejudicam o teclado”, comenta o técnico.

“Isso acontece principalmente quando há umidade ou pelos de animais acumulados entre as teclas”, explica Samuel. Para quem tem pets em casa, o cuidado precisa ser redobrado .

A limpeza pode ser feita com pano de microfibra levemente umedecido com álcool isopropílico 70% , cotonetes ou pincéis específicos para eletrônicos.

O primeiro passo é sempre desligar o notebook e, se possível, remover a bateria . “Se for bateria interna, aguarde o equipamento desligar totalmente antes de começar”, orienta Samuel.

No caso de teclados mecânicos ou de PCs, sim. “Você pode usar os dedos ou um extrator de teclas e recolocar depois com facilidade”, explica.

Samuel também recomenda escovas de dente antigas, desde que estejam higienizadas. “Faça movimentos suaves , sem pressionar, para evitar danos nas teclas e na estrutura do teclado.”

“O álcool isopropílico é o mais indicado porque evapora rápido e não deixa resíduos. Caso não tenha, um pano úmido ( nunca molhado ) também pode ser usado com muito cuidado”, afirma.

No entanto, para notebooks, a recomendação é outra: “Não tente remover as teclas do notebook em casa".

A estrutura por baixo das teclas é frágil, tem borrachas e membranas plásticas que podem ser danificadas facilmente. Se for necessário, procure um técnico.

Cache do celular: como limpar? VEJA passo a passo simples e prático



Pode usar água ou produtos multiuso?

Segundo Samuel, esse é um dos erros mais comuns. “Nunca use água em excesso, produtos de limpeza doméstica como limpador multiuso ou lustra móveis. Eles podem causar curto-circuito e danificar não só o teclado, mas o notebook inteiro.”

O único líquido realmente seguro, e mesmo assim em pequena quantidade, é o álcool isopropílico 70%, aplicado com pano de microfibra ou cotonete levemente umedecido.

ENTENDA por que é arriscado misturar produtos de limpeza e saiba o que evitar

E o uso de aspiradores e outras ferramentas?

Samuel afirma que existem ferramentas como sopradores de ar comprimido usados por assistências técnicas, mas o custo costuma ser alto para uso doméstico.

“Para o dia a dia, o ideal é usar itens simples como pincel, cotonete, pano de microfibra e o álcool isopropílico”, reforça.

Como limpar o sofá? VEJA truques caseiros simples e rápidos



Se optar por comprar algum item, ele informa serem vendidos em lojas online e físicas de informática.

Qual a diferença entre teclado mecânico e de notebook?

Os teclados mecânicos são mais robustos e permitem a retirada das teclas de forma segura. Já os de notebook são compactos e sensíveis.

“A estrutura das teclas do notebook é delicada e não foi feita para ser desmontada pelo usuário comum”, alerta Samuel. Por isso, em notebooks, a limpeza deve ser sempre superficial.

LEIA TAMBÉM | Como largar o vício em smartphones, segundo a ciência



Com que frequência devo limpar o teclado?

Segundo o técnico, o ideal é higienizar o teclado pelo menos uma vez por semana. “Tirar 30 minutos no fim de semana pode evitar muitos problemas no futuro e aumentar a vida útil do notebook”, recomenda.

WhatsApp tem um modo oculto; SAIBA o que é e como ativar



Vale a pena levar o notebook a um técnico para limpar?

Se o usuário tiver dúvidas sobre como limpar ou perceber mau funcionamento, o ideal é procurar uma assistência especializada.

“Um técnico vai usar as ferramentas certas, identificar outros possíveis defeitos e entregar o equipamento funcionando corretamente”, conclui Samuel.

>> SIGA o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp

Dicas para limpar o teclado do notebook

A seguir, veja um compilado das dicas para limpar o teclado do notebook da forma mais segura e adequada: