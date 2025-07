Como limpar o sofá? Veja truques caseiros simples e rápidos

Com o aumento do tempo em casa nos últimos anos, o sofá se tornou o centro da vida doméstica: lugar de descanso, trabalho remoto, refeições rápidas e maratonas de séries. Toda essa rotina intensa exige mais atenção com a limpeza do estofado, que pode acumular poeira, manchas, ácaros e odores com o tempo.

Saber como limpar o sofá corretamente em casa, sem danificar o material, é essencial para prolongar sua vida útil e manter a saúde da família.