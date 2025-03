Entenda por que é arriscado misturar produtos de limpeza e saiba o que evitar

É comum encontrar vídeos nas redes sociais de influenciadores ensinando como fazer misturas com produtos de limpeza que prometem potencializar a eficácia, o que não é verdade. Especialistas explica que, quando misturados, alguns produtos neutralizam a ação do outro e podem causar riscos à saúde e até mesmo explosões.

“Às vezes a gente pensa que juntar vai dar certo, quando na verdade vai sair é pior do que se fosse só com um ou com outro. A água sanitária com amoníaco, por exemplo, é uma das piores misturas que a gente tem, pois pode gerar uma explosão”.

De acordo com o professor, o ideal é nunca misturar duas substâncias. “Se for misturar alguma coisa, é com água para diluir”, orienta.

Aprender para não errar: saiba quais misturas que devem ser evitadas

Para a professora de Química e titular da Secretaria do Meio Ambiente da Universidade Federal do Ceará (UFC), Aliny Abreu, as misturas de influenciadores sem as devidas informações do CFQ ou orientações da Anvisa podem causar desmaios e outras intoxicações mais graves.

A especialista enumera quais são as misturas que não podem ser feitas. Confira abaixo: