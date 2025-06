Fim da tela azul do Windows: imagem de erro será substituída após 40 anos

Após quatro décadas de história, a icônica Tela Azul da Morte será substituída no Windows por uma nova versão com fundo preto e visual renovado / Crédito: Reprodução/Microsoft

Após quatro décadas sendo símbolo de frustração e falhas críticas no sistema, a lendária “Tela Azul da Morte” — conhecida mundialmente como BSOD (Blue Screen of Death) — está prestes a deixar de existir. A Microsoft anunciou oficialmente que o Windows irá aposentar a tradicional imagem azul de erro e passará a exibir, nas próximas versões do sistema, uma nova tela preta, marcando o fim de uma era tecnológica.

Introduzida pela primeira vez em 1983, ainda no MS-DOS, a BSOD foi originalmente uma ferramenta de diagnóstico voltada a programadores e técnicos. Com o tempo, tornou-se um pesadelo para usuários comuns do Windows, sinalizando falhas de hardware, erros de memória, problemas com drivers ou panes fatais no sistema. Segundo a CNN, a nova tela de erro manterá a função principal de exibir mensagens técnicas e códigos que ajudam desenvolvedores a entender o que causou a falha, mas agora com um visual renovado.

Fim da tela azul do Windows: posicionamento da empresa

De acordo com o site The Verge, a empresa anunciou a mudança no início do ano. Em um comunicado divulgado na quinta-feira, 26, a Microsoft compartilhou mais detalhes sobre a alteração e informou que a nova versão será lançada neste verão nos Estados Unidos. “A interface atualizada melhora a legibilidade e se alinha melhor com os princípios de design do Windows 11, preservando as informações técnicas na tela para quando forem necessárias”, explicou a empresa. A companhia também afirma que a mudança vai além da nova “tela preta” e destaca que a atualização permitirá recuperar o PC de forma mais rápida.

Fim da tela azul do Windows: do azul ao preto

A nova cor escolhida para a tela de erro — o preto — tem gerado reações mistas. Conforme aponta a TechRadar, enquanto alguns usuários veem a mudança como uma modernização coerente com o design atual do sistema, outros consideram a tela preta “ainda mais assustadora” e até mais sombria do que sua antecessora. A Forbes ressalta que essa mudança é também simbólica, com a Microsoft tentando deixar para trás um legado de instabilidades que marcou parte da reputação do Windows. Com sistemas mais robustos e automatizados, as falhas fatais vêm se tornando cada vez mais raras — embora ainda não tenham sido completamente eliminadas.