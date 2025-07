ChatGPT: como usar? Confira passo a passo simples e prático

A inteligência artificial deixou de ser tema apenas da ficção científica e se tornou uma ferramenta acessível — e cada vez mais presente no cotidiano.

Além do navegador, a OpenAI oferece aplicativos gratuitos para dispositivos móveis. Em ambos os casos, o funcionamento é semelhante: basta digitar, enviar e conversar.

O ChatGPT pode ser usado de forma simples, diretamente no navegador ou por meio dos aplicativos para celular (Android e iOS). Veja o caminho mais comum para começar:

Mas embora o uso do chatbot tenha se popularizado, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre como usá-lo na prática, quais recursos ele oferece, o que está disponível gratuitamente e o que exige assinatura.

Um dos maiores símbolos dessa revolução é o ChatGPT , desenvolvido pela OpenAI, que ganhou destaque global ao oferecer respostas em tempo real para perguntas, comandos e tarefas escritas, com uma linguagem surpreendentemente natural.

A IA também entende comandos mais específicos, como "reescreva esse parágrafo de forma mais objetiva", "resuma esse texto em tópicos" ou "me ajude a montar um cronograma de estudos para o Enem ".

A versão gratuita usa o modelo GPT-3.5. Já os assinantes do plano "ChatGPT Plus" têm acesso ao GPT-4o, que oferece recursos avançados como criação de imagens e leitura de arquivos.

ChatGPT: recursos avançados e pouco conhecidos



Usuários do plano pago têm acesso a uma série de funções adicionais, que ampliam as possibilidades de uso do ChatGPT:

ChatGPT: como criar imagens com IA (DALL·E)

Com comandos como "Crie uma imagem de um gato astronauta no espaço em estilo cartoon", o ChatGPT gera imagens usando o modelo DALL·E. Também é possível editar imagens, apagar elementos ou mudar estilos artísticos.