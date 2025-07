WhatsApp Business: como criar? Passo a passo simples e prático

O WhatsApp Business é gratuito e permite comunicação mais rápida e eficaz com clientes. Aprenda neste guia o que é, como criar e configurar sua conta comercial

No Brasil , ele já é parte do dia a dia de cerca de 147 milhões de pessoas — 70% da população — segundo dados da Statista em 2025. E entre elas, muitas já usam o WhatsApp Business, versão pensada para empresas de todos os portes.

Com quase 3 bilhões de usuários no mundo, o WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens mais usados globalmente.

Criar uma conta comercial no WhatsApp é gratuito e simples. Veja como fazer:

A seguir, O POVO mostra como criar uma conta no WhatsApp Business de forma simples e prática.

Ainda de acordo com a pesquisa, só em 2024, 311 milhões de usuários baixaram o WhatsApp Business — Whatsapp Empresarial, na tradução livre do inglês.

Digite o número de telefone que deseja usar com o WhatsApp Business. Importante: ele não pode ser o mesmo do seu WhatsApp pessoal, a não ser que você deseje transferi-lo para uso comercial. O próprio app fará esse aviso, caso necessário.

O aplicativo está disponível gratuitamente na Google Play Store e na Apple App Store . Baixe e instale no seu celular e/ou computador.

4. Verifique o número com código SMS

Você receberá um SMS com um código de verificação. Digite-o no app ou autorize a leitura automática do código, caso apareça essa opção.

5. Insira o nome da sua empresa

Agora é hora de escolher o nome do negócio. Atenção: esse nome não poderá ser alterado depois, então digite com cuidado.