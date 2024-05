Vai comprar um notebook? Veja 8 dicas para escolher o melhor

Dica 4

Processador de qualidade

Para descobrir a geração do processador, bastar observar este número destacado no aparelho Crédito: Évila Silveira

O processador é como o cérebro do notebook e comanda todas as funções. Existem dois grandes fabricantes de processadores no mercado: Intel e AMD. É interessante optar por modelos intermediários como Intel Core i5 e AMD Ryzen 5.

Algumas especificações podem ser notadas. Em relação à frequência: quanto maior ela for, mais rápido o processador será. Sobre o cache: quanto maior, melhor o desempenho. Já observando a geração do processador: quanto maior for o número, melhor o aparelho será.