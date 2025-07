WhatsApp tem um modo oculto; saiba o que é e como ativar

Com quase 3 bilhões de usuários no mundo, o WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens mais usados globalmente. No Brasil, ele já é parte do dia a dia de cerca de 147 milhões de pessoas — 70% da população — segundo dados da Statista em 2025.

E, em meio a tanta gente utilizando o aplicativo, é importante proteger informações e dados pessoais. Por isso, o WhatsApp disponibiliza uma série de configurações que permitem criar uma espécie de “modo oculto”.