Reino Unido ativa inédito escaneamento facial para controle de idade na internet

Com escaneamento facial, Reino Unido adota verificação de idade obrigatória para acessar conteúdo adulto e redes sociais, com punições severas para empresas que descumprirem

As novas regras são consideradas como um "marco" por ativistas que batalham por regulamentações mais rigorosas .

Entraram em vigor nessa sexta-feira, 25, no Reino Unido novas medidas de verificação de idade para impedir que crianças acessem conteúdo impróprio na internet.

Cerca de 6 mil sites de pornografia, incluindo os mais populares como o Pornhub e o YouPorn, já declararam que vão acatar as novas regras.

De acordo com a nova lei de segurança infantil online, as caixas de seleção que permitem que qualquer pessoa alegue a maioridade serão substituídas por escaneamentos faciais para estimar a idade, envio de documentos de identidade, verificações de cartão de crédito e outras medidas de proteção.

Plataformas de rede social como BlueSky, Reddit, Discord, Grindr e X também devem implementar verificações de idade para impedir que as crianças acessem conteúdo ilegal pornográfico, odioso e violento, afirmou Melanie Dawes, diretora executiva do Ofcom, o órgão regulador de mídia no Reino Unido.

Multas milionárias para empresas que descumprirem a nova legislação

Multas de até 18 milhões de libras (aproximadamente R$ 134 milhões na cotação atual) "Fizemos um trabalho que nenhum outro órgão regulador fez", disse Dawes em entrevista à rádio britânica BBC. "Esses sistemas estão aptos a funcionar. Nós estudamos isso", afirmou.

Segundo o órgão, cerca de 500 mil jovens de 8 a 14 anos conseguiram encontrar pornografia online no mês passado no Reino Unido. As novas regras decorrem da Lei de Segurança Online de 2023.