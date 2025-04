WhatsApp deixa de funcionar em 21 modelos de celulares; veja quais

Se o dispositivo móvel usado não cumprir as exigências requeridas, o usuário pode ficar sem acesso à plataforma. O anúncio já era esperado , pois é comum que desenvolvedores removam a compatibilidade de seus aplicativos com versões mais antigas.

O WhatsApp aderiu a uma nova exigência mínima de versão do sistema operacional incompatível com celulares a partir do dia 1° de abril. O aplicativo de mensagens instantâneas da Meta deve deixar de funcionar com certos modelos de telefones classificados como "antigos ".

Antes de interromper o funcionamento do aplicativo, o WhatsApp enviará notificações lembrando sobre o fim do suporte. Mas para quem segue usando modelos acima, a recomendação é comprar um modelo mais recente.

Modelos atuais sem atualização podem ficar sem suporte

Vale lembrar que aparelhos menos antigos que não estejam com o sistema atualizado podem também ficar incompatíveis com o aplicativo da Meta. Isso porque é necessário ter espaço de armazenamento suficiente para receber atualizações e novos recursos ao longo do tempo.

É possível verificar qual versão do sistema operacional do telefone para ver se ele está compatível com o WhatsApp. Para visualizar se ele possui uma versão compatível basta ir nas configurações do aparelho e procurar a opção “Sobre” ou “Informações do dispositivo".

O sistema precisa ser 5.0 ou superior para Android e iOS 15.1 ou superior para iPhone. Caso o aparelho esteja uma versão inferior basta atualizar para uma versão mais recente.