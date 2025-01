Download do DeepSeek: saiba como baixar no celular e no computador

A ferramenta está disponível gratuitamente para os celulares nas lojas de aplicativo e também para uso no PC. Veja passo a passo para acessar

DeepSeek é uma nova ferramenta chinesa de inteligência artificial (IA) bastante comentada nos últimos dias. Para acessá-lo, basta criar uma conta e será possível fazer o uso da IA e realizar comandos.

A sua estrutura é semelhante aos recursos já conhecidos no ChatGPT, mas com interface na língua inglesa. Apesar disso, modelo também se comunica em português, adaptando-se às perguntas feitas na linguagem do público.