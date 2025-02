Motorista da Uber pode bloquear passageiros; entenda nova função

A Uber lançou uma nova função que permite aos motoristas bloquear passageiros com base nas sua ações durante a viagem, tornando-as mais seguras e confortáveis

A nova função permite que os motoristas bloqueiem passageiros inadequados por meio do sistema de estrelas já existente na plataforma.

Dessa forma, caso um motorista identifique uma conduta inadequada do passageiro dentro do veículo, ele poderá avaliá-lo com uma ou duas estrelas. Assim, quando esse passageiro solicitar uma nova viagem, a corrida não será exibida para esse motorista em específico.